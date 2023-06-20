Прайс на размещение агитационных материалов на сайте «МК-Псков.ру» на выборах 10 сентября

Сведения о размере и других условиях оплаты изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в региональных программах радиоканала, оказанных зарегистрированным кандидатам, в период избирательной кампании по выборам назначенным на 10 сентября 2023 года.
Изготовление и размещение ООО «Регион-Медиа» агитационных материалов на сайте «МК-Псков.ру».
|
Наименование
|
Период размещения
|
Стоимость
|
Баннер на главной странице
|
1 месяц
|
50 000 рублей
|
|
1 неделя
|
20 000 рублей
|
Изготовление баннера
|
|
3 000 рублей
|
Размещение статьи (интервью, выступления) до 1,5 страниц А4 – 14 кеглем, в ленте новостей
|
-
|
10 000 рублей
|
Подготовка и размещение на сайте текстовой расшифровки радиовыступления на радиоканале «60FM»
|
-
|
10 000 рублей
|
Размещение пресс-релиза (информационного сообщения) 1 стр.А4 -14 кеглем
|
|
4 500 рублей
|
Закрепление материала в ТОП, 3 дня
|
|
10 000 рублей
|
Изготовление фоторепортажа
|
|
5 000 рублей
|
Размещение материала (репост) в группах МК в Пскове в соц.сетях (на выбор Заказчика: ВК, Telegram)
|
1 шт.
|
1 000 рублей
|
Размещение фото в разделе «фоторепортажи»
|
1 неделя
|
15 000 рублей
|
Размещение видеоролика на сайте (без закрепления) * при условии заказа публикации
|
До 30 сек.
|
5 000 рублей
|
Изготовление информационного видеосюжета
|
До 3 мин.
|
От 15 000 рублей
|
Адаптация материала
|
|
1 000 рублей
|
Подготовка новости (работа журналиста)
|
|
1 500 рублей
|
Подготовка статьи (работа журналиста)
|
|
5 000 руб.
НДС не облагается. Адрес: Псков, ул. Петровская, д. 51 (9 этаж), тел./факс (8112) 720-120.