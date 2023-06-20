Политика

Кандидаты от оппозиции на выборах губернатора вызывают уважение — Алексей Севастьянов

Кандидаты от оппозиции на выборах губернатора Псковской области вызывают уважение, ведь в случае победы времени на раскачку у них не будет, это большое политическое самопожертвование. Такое мнение член президиума регионального политического совета партии «Единая Россия», депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов выразил в ходе круглого стола в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Могу сказать лично от себя. У меня вызывают большое уважение кандидаты от оппозиции на столь серьезные выборы — главы региона. Это большое политическое самопожертвование в наше время, когда столь серьезная ситуация и различные вызовы — внутренние и внешние — заставляют принимать решения ежесекундно. И каждому из них, рассчитывающему на победу, будет весьма непросто сразу погрузиться целиком с работу, это высочайшая ответственность, времени на раскачку не будет», - сказал Алексей Севастьянов.

Говоря о кандидате от «Единой России» - действующем губернаторе Михаиле Ведерникове, его однопартиец отметил, что задача «Единой России» — подставить плечо, показать, что достигнуто на предыдущих этапах и какой план на будущее.