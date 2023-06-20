Кандидаты от оппозиции на выборах губернатора вызывают уважение — Алексей Севастьянов

Кандидаты от оппозиции на выборах губернатора Псковской области вызывают уважение, ведь в случае победы времени на раскачку у них не будет, это большое политическое самопожертвование. Такое мнение член президиума регионального политического совета партии «Единая Россия», депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов выразил в ходе круглого стола в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Говоря о кандидате от «Единой России» - действующем губернаторе Михаиле Ведерникове, его однопартиец отметил, что задача «Единой России» — подставить плечо, показать, что достигнуто на предыдущих этапах и какой план на будущее.