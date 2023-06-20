Антон Минаков — коммунистам: ЛДПР дышит вам в спину

Разрыв между результатами КПРФ и ЛДПР на выборах за последние 5 лет сильно сократился, и когда ЛДПР выйдет на второе место на выборах — вопрос времени. Такое мнение региональный координатор ЛДПР Антон Минаков выразил в ходе круглого стола в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он добавил, что на выборах-2023 ЛДПР в Псковской области ставит перед собой задачу занять статус «партии №2», при этом либерал-демократы намерены выложиться на максимум и попытаться победить, в том числе, в губернаторской кампании.