Политика

Антон Минаков — коммунистам: ЛДПР дышит вам в спину

Разрыв между результатами КПРФ и ЛДПР на выборах за последние 5 лет сильно сократился, и когда ЛДПР выйдет на второе место на выборах — вопрос времени. Такое мнение региональный координатор ЛДПР Антон Минаков выразил в ходе круглого стола в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Если вы посмотрите статистику за последние 5 лет, то увидите, насколько сильно сократился разрыв между КПРФ и ЛДПР. Если посмотреть на результаты прошлогодних выборов в Псковскую городскую Думу, мы дышим вам в спину, и когда вас обгонит ЛДПР — лишь вопрос времени. Я думаю, это случится в этом году, в других регионах, может быть, будет по-другому», - сказал Антон Минаков.

Он добавил, что на выборах-2023 ЛДПР в Псковской области ставит перед собой задачу занять статус «партии №2», при этом либерал-демократы намерены выложиться на максимум и попытаться победить, в том числе, в губернаторской кампании.