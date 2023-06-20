Политика

Два кандидата от КПРФ не пошли на выборы из-за угроз на работе — Александр Баев

Два кандидата от КПРФ в 2022 году не приняли участие в выборах из-за угроз от работодателя. Об этом первый секретарь Псковского горкома КПРФ Александр Баев сообщил в ходе круглого стола в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У меня в прошлом году два кандидата не пошли на выборы, потому что работодатель отказал в выдаче справки, сказал: "Если ты пойдешь на выборы, значит, ты не будешь здесь работать"», - сказал Александр Баев.

«И мы с такими случаями сталкивались», - подхватил тему координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков.

В ответ председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов заметил, что в подобных случаях у политиков всегда есть защита - включая избирательные комиссии, прокуратуру и суды всех инстанций.

«Никаких проблем здесь не вижу. Но "Мне какой-то кандидат что-то там сказал" - коллеги, эти разговоры не для нас. Мы работаем с фактами», - заключил председатель Избирательной комиссии Псковской области.