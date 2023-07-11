Политика

Александр Котов: Власть в России должна быть твердой

Власть в России должна быть твердой. Такое мнение озвучил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас в России власть должна быть твердой. Это подтверждает наша многолетняя история. Особенность менталитета и народа, культура - здесь о чем угодно можно говорить. То, что власть должна быть твердой, я бы не стал подвергать сомнению», - выступил он.

Спикер регионального парламента отметил, что в ситуации с мятежом ЧВК «Вагнер» принято компромиссное решение.

«В результате определённых договоренностей, мы избежали больших человеческих жертв, разрухи, по сути дела, избежали гражданской войны. В этом как раз и заключается твердость власти. Можно было какую-то показную твердость проявить, образно говоря, вытащить шашку и всем отрубить голову. Но нужно понимать, что было бы огромное количество невинных человеческих жертв. Очень хорошо, что ситуация разрешилась именно так. Здесь важно проанализировать это все, чтобы впредь избежать подобных ситуаций и расставить все точки. Нельзя это оставлять просто так, чтобы соблазна в будущем не было повторять какие-то действия этими же методами», - подытожил он.