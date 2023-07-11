Общество

Александр Котов о мятеже ЧВК «Вагнер»: Будут вскрыты все причины и сделаны соответствующие выводы

Ситуация, связанная с мятежом ЧВК «Вагнер», будет подвергнута самому глубочайшему анализу. Такое мнение озвучил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Все были на грани большого потрясения, испытали стресс. Трудно было представить, что такие события в России возможны. Наверное, мы до конца не знаем причин, почему это могло произойти, мы можем исходить из той информации, которая сегодня доступна всем. То, что такого не должно быть в стране — совершенно очевидно», — сказал спикер регионального парламента.

Спикер регионального парламента уверен, что ситуация будет подвергнута самому глубочайшему анализу, будут вскрыты все причины, определены конкретные люди и сделаны соответствующие выводы.

«Может быть, часть из этих выводов будет обнародована. Хотелось бы, чтобы это произошло. Мы сегодня живем в мире стремительного распространения информации. Утаить сейчас ничего нельзя. Другое дело, как она будет подаваться и как ее будут интерпретировать», — продолжил он.

Четкая информация о происходящих событиях исходила от ответственных лиц во власти, считает гость студии.

«То, что была недооценка угрозы — совершенно очевидно. Эту ситуацию, связанную с мятежом Пригожина, просто проморгали. Я в этом убежден. Если бы своевременно реагировали на те посылы, которые раздавались в том числе и от Пригожина. Насколько объективны были его претензии, поставлены вопросы — в этом тоже предстоит разобраться, но надо было своевременно реагировать. Все возникающие вопросы решать путем диалога», — заключил Александр Котов.

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Напомним, в ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силы частной военной компании «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа. Это произошло после заявлений предпринимателя Евгения Пригожина о том, что российские вооруженные силы якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям ЧВК, хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.

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Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.

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Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба белорусского лидера сообщила, что глава ЧВК принял предложение об остановке движения «Вагнера» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации.

Бойцам «Вагнера» Путин предложил продолжить службу, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться домой или «уйти в Белоруссию». Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию, но 6 июля сообщил, что основатель «Вагнера» уже находится в Петербурге.

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На фоне событий на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа, однако впоследствии ФСБ прекратила расследование, так как «участники мятежа прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления.