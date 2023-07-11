Политика

Сожалеть о становлении депутатом в наше время было бы предательски — Анастасия Повторейко

Сожалеть о том, что срок депутатских полномочий выпал на непростое время, было бы предательски. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразила депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

«Говорить о том, что в связи с возникшими трудностями, в том числе с политической обстановкой, депутат пожалел, что его избрали, — неэтично и предательски. Об этом и речи быть не может. Мы знали, за чем идем. Мы шли за нашими избирателями и будем идти. Отстаивать позицию руководства страны - наш приоритет, отстаивать позицию руководства области — вектор нашего политического курса», - сказала Анастасия Повторейко.

По ее мнению, именно сейчас представителям власти время проявить себя.

«Населению сложнее, чем нам. Люди нам доверяют и должны быть уверены в стабильности, в завтрашнем дне. И мы должны гарантировать им эту стабильность», - подчеркнула депутат.