Сожалеть о становлении депутатом в наше время было бы предательски — Анастасия Повторейко

Сожалеть о том, что срок депутатских полномочий выпал на непростое время, было бы предательски. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразила депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.
По ее мнению, именно сейчас представителям власти время проявить себя.
«Населению сложнее, чем нам. Люди нам доверяют и должны быть уверены в стабильности, в завтрашнем дне. И мы должны гарантировать им эту стабильность», - подчеркнула депутат.