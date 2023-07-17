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Политика

Рейтингомер: начальственная критика, визит главы Минздрава и страсти вокруг Елки

17.07.2023 18:03|ПсковКомментариев: 0

Всем привет! Это Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением об активности региональных политиков, чиновников и других публичных персон.

 

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!

-5 Ольга Беляцкая

Самую низкую оценку минус пять получает руководитель областного отделения «Почты России» Ольга Беляцкая. Причина в том, что деятельность предприятия подверглась жесткой критике. И главное - кто выпустил эти стрелы! Губернатор Михаил Ведерников  публично заявил, что в правительстве региона не понимают позицию «Почты России», будут встречаться с федеральным руководством и при этом уже ищут альтернативу этой организации, к работе которой у властей есть большие претензии. Тема была подхвачена подконтрольными областному правительству СМИ – и наверняка сюжет еще получит продолжение. Отмечаем, что история рождает воспоминания о конфликте регионального руководства с экс-начальницей управления Федеральной антимонопольной службы Ольгой Милонаец, которая в итоге покинула свой пост и регион.

-4 Андрей Беляев

Минус четыре ставлю главе администрации Великих Лук Андрею Беляеву. Горожане в соцсетях возмущаются тому, что в городе так и не наведен порядок – в частности люди обращают внимание на запущенные клумбы в самом центре «южной столицы». И это притом, что работа великолукской администрации по уборке и благоустройству города ранее критиковалось областным начальством – туда даже отправляли псковских чиновников, чтобы на месте помогли перестроить работу. Между тем грядет конкурс на замещение должности сити-менеджера, и перспективы господина Беляева до конца не ясны.

-3 Петр Алексеенко

Минус три получает первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко - за всеми отмеченное молчание после того, как вскрылись причины снятия кандидата от КПРФ Александра Баева с губернаторских выборов. А дело там, как вы помните, в предоставлении сведений о «липовом» дипломе. Понятно, что ситуация неприятная, бьющая по репутации партии и нового кандидата от КПРФ (того же товарища Алексеенко) – но молчать в этой ситуации еще хуже, чем делать вид, что ничего такого не произошло.

-2 Игорь Романов

«Опять двойка» в дневнике руководителя регионального отделения «Партии роста» Игоря Романова. Вслед за выдвижением на губернаторскую кампанию он заявился еще на выборы главы Псковского района и другие муниципальные избирательные кампании. Как свидетельствуют списки кандидатов, большой команды у «Партии роста» нет - везде видим одни и те же лица. Как руководитель реготделения партии господин Романов получает минус за слабую подготовку к муниципальным выборам.

-1 Ольга Тимофеева

Минус один ставлю руководителю областного комитета по культуре Ольге Тимофеевой - за то, что дала себя вовлечь в совершенно бесперспективный и никому не нужный проект «Школа блогеров». Нелепость затеи очевидна всем, а тот факт, что заниматься этой ерундой будет госмедиахолдинг, только добавляет уверенности в безнадежности этого мероприятия и рождает вопрос: как могут чему-то научить мечтающих о славе блогеров те, кто сами не популярны и ничего толком не умеют?

0 Ян Осин

Нейтральную оценку ноль получает псковский певец Ян Осин (не путать с некогда популярной звездой эстрады Женей Осиным). Перед главными городскими праздниками исполнитель записал видеообращение к руководству Пскова. Мотивом стало то, что для выступления в дни праздников планировали пригласить поп-звезду Ёлку - причем, естественно, за нехилый гонорар, против чего Осин и выступает. Заодно намекает на неправильную гражданскую позицию певицы. Однако сейчас уже понятно, что Ёлки в концертной афише не значится. Так что, по большому счету, и поводов для горячих споров тут нет. С другой стороны, Осин напомнил о себе, выразил свою позицию, получил одобрение от сторонников - и заслуживает упоминания в обзоре общественно-политической активности.

+1 Антон Минаков

Плюс один заработал депутат областного Собрания от ЛДПР Антон Минаков. Он внес в региональный парламент законопроект, которым предлагается увеличить перечень вариантов использования регионального маткапитала - разрешить использовать его на покупку легкового автомобиля отечественного производства, на оплату санаторно-курортного лечения или стоимости проезда к месту лечения и обратно родителя и ребенка в пределах России. Впрочем, поддержит ли инициативу «либерал-демократа» парламентское большинство - это еще бабушка надвое сказала. 
 
+2 Аркадий Мурылев

Строчкой выше расположился псковский региональный бизнес-омбудсмен, член КПРФ Аркадий Мурылев. Отмечаю его общую активность в деле защиты прав предпринимателей Псковской области. Помимо прочего, намедни господин Мурылев обозначил самые актуальные проблемы местного бизнес-сообщества на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым и внес свои предложения. 

+3 Игорь Сопов

Высокая положительная оценка плюс три достается председателю областной избирательной комиссии Игорю Сопову. Он провел дискуссионную площадку «Политический пик лета или 57 дней до выборов» и представил новинку нынешнего электорального цикла - по дополнительному информированию избирателей. В целом облизбирком во главе с господином Соповым демонстрирует открытость и готовность к диалогу с представителями партий, СМИ и других институтов гражданского общества. 

+4 Николай Козловский

Плюс четыре получает глава Великих Лук Николай Козловский. На минувшей неделе он выступил с ежегодным отчетом о работе перед депутатами Великолукской гордумы, представил список достижений по всем основным направлениям жизнедеятельности города и получил от коллег единогласное одобрение. В нынешней, не самой простой для руководства Великих Лук ситуации, такая единодушная оценка особенно важна. 

+5 Михаил Ведерников

Оценку плюс пять ставлю губернатору Михаилу Ведерникову. Как и прежде, глава региона проявляет высокую активность, совершает рабочие поездки по районам и регулярно встречает высоких гостей. За последний месяц в области побывал целый ряд министров, помощников президента и других персон из категории ВИП, по итогам визитов намечены планы развития в различных сферах.

На минувшей неделе неделе в Пскове побывал глава Минздрава Мурашко - он дал высокую оценку работе региональных властей. В целом чередой визитов руководителей из Москвы демонстрируется поддержка действующего губернатора федеральным центром перед сентябрьскими выборами.

 
Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю.
Теги: #Рейтингомер
Источник: Псковская Лента Новостей
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