Политика

Единороссы определили кандидатов на выборы депутатов Собраний в восьми муниципальных округах

Завершилось также выдвижение списков кандидатов из команды «Единой России» для участия в выборах депутатов Собраний в восьми муниципальных округах. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Партийные списки на выборы возглавили:

Олег Майоров (Невельское Собрание депутатов);

Иван Белугин (Локнянское Собрание депутатов);

Любовь Трифонова (Новоржевское Собрание депутатов);

Юрий Богашев (Опочецкое Собрание депутатов);

Владимир Глотко (Печорское Собрание депутатов);

Елена Иманаева (Пыталовское Собрание депутатов);

Анатолий Алексеев (Красногородское Собрание депутатов);

Николай Бурый (Стругокрасненское Собрание депутатов).

Также выдвинуты кандидаты для участия в дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов Пушкиногорского района и Собрания депутатов Куньинского района — по одномандатным избирательным округам.