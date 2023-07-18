Единороссы определили кандидатов на выборы депутатов Собраний в восьми муниципальных округах

Завершилось также выдвижение списков кандидатов из команды «Единой России» для участия в выборах депутатов Собраний в восьми муниципальных округах. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.
Партийные списки на выборы возглавили:
Также выдвинуты кандидаты для участия в дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов Пушкиногорского района и Собрания депутатов Куньинского района — по одномандатным избирательным округам.