Политика

«В чем правда, брат?»: Алексей Севастьянов и Олег Брячак схлестнулись в «Армрестлинге» на «ПЛН FM»

Одним из самых заметных конфликтов в псковской политике в июле стал публичный спор двух известных персон, депутатов областного Собрания - председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексея Севастьянова («Единая Россия») и лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» в региональном парламенте Олега Брячака. Алексей Севастьянов обвинил Олега Брячака в том, что тот распространяет неправду, описывая ситуацию с мобилизованным псковским студентом, которого якобы хотели отчислить из учебного заведения. Спор оппонентов получил общественный резонанс.

Расставлять точки над i и выяснять, кто прав, оппоненты пришли на радио «ПЛН FM» (102.6 FM). По приглашению радиостанции они приняли участие в программе «Армрестлинг», которая вышла в прямом эфире сегодня, 26 июля.

В первом раунде «Армрестлинга» стороны традиционно обозначили свои позиции. Как объяснил Олег Брячак, к нему обратилась председатель женсовета 76-й десантно-штурмовой дивизии Светлана Хомичук с просьбой решить проблему военнослужащего -студента сельскохозяйственного техникума.

«Речь идет о военнослужащем, который на сегодняшний день выполняет свои обязанности в зоне проведения СВО. Его действительно хотели отчислить. Я был участником этих событий, конкретно на это Алексей Анатольевич мне и возразил, сказал, что я якобы эту историю придумал. Это, конечно, меня задело до глубины души. И такие обвинения предъявлять со стороны моего коллеги-депутата, как минимум, неправильно. Более того, Алексей Анатольевич, говоря о том, что я рассказал неправду, сказал, что он очень хорошо владеет ситуацией на своем округе, очень хорошо знает свой округ. А этот военнослужащий как раз с его округа», - выступил Олег Брячак.

Он уточнил, что к решению проблемы подключили первого заместителя губернатора Псковской области Веру Емельянову и представителей правительства. По словам Олега Брячака, конкретно этот случай был решен, но спустя время в другом учреждении также столкнулись с отчислением военнослужащего.

«К начальнику управления образования Ермакову обратились родственники военного. Они не были услышаны, проблема не была решена. Тогда родственники обратились в женсовет за помощью, чтобы от дивизии был направлен какой-то запрос на имя Ермакова и, может, тогда он отреагирует. И даже дивизия достучаться до уважаемого светлоликого Ермакова тоже не смогла. Тогда представители нашей дивизии обратились ко мне, я отреагировал и привлек к нему внимание, используя трибуну Псковского областного Собрания. После этого Вера Васильевна Емельянова и ряд чиновников из администрации незамедлительно отреагировали на ситуацию, приняли все возможные меры, чтобы человека оставить учиться. Сейчас эта проблема решена. Спор на сессии ПОСД произошел из-за того, что эта ситуация повторилась. Теперь уже со студентом ПсковГУ», - пояснил Олег Брячак.

Алексей Севастьянов, в свою очередь уточнил, что этой истории больше полугода. После услышанной на сессии информации депутат связался с руководством образовательного учреждения.

«Когда речь коснулась учреждения, которое находится на моем округе, я после сессии сразу связался с руководителем, приехал на место, он пригласил своих сотрудников, они описали ситуацию, что вопрос про отчисление даже не стоял. Просто пишется заявление о переносе сессии на другое время», - заметил Алексей Севастьянов.

Также он уточнил, что в учреждении учится ряд молодых людей, которые сейчас находятся в зоне СВО, их сессии переносят.

«Олег Михайлович воспользовался высокой трибуной областного Собрания, я все прекрасно понимаю, потом он еще выступал в эфирах, но ему не удалось или не хватило времени доехать до самого учебного заведения и пообщаться с руководством, чтобы поставить точку», - продолжил он.

Каждая сторона высказала свою точку зрения. Затем Олег Брячак предложил связаться со Светланой Хомичук.

«Наберем ее в прямом эфире, она обозначит проблему из первых уст. Тогда поймем эту ситуацию. Если мы не решаем проблемы, а замалчиваем, то она не только не будет решена, но и нарастет как снежный ком», - сказал Олег Брячак.

Алексей Севастьянов согласился с коллегой, что проблемы замалчивать не надо. Однако, их нужно решать в правовом поле, опираясь на действующее законодательство.

«Вы должны были подсказать про законы и нормативно-правовые акты, которые есть для участников СВО. Не все люди смотрят сессии в онлайн режиме. Трибуна одно дело, а разъяснить законодательство - задача депутата», - заметил Алексей Севастьянов.

В эфире радио Светлана Хомичук рассказала, что к ней в ноябре прошлого года обратилась жена военнослужащего, участника СВО.

«На тот момент к ним начали приходить письма об отчислении, поехала в колледж. Вопрос решить сама не смогла. Я обратилась к Олегу Брячаку, что военнослужащего отчисляют из агротехнического колледжа. Вопрос был решен», - объяснила ситуацию Светлана Хомичук.

Алексей Севастьянов спросил, обращались ли они лично к руководству техникума. Председатель женсовета ответила, что встреч с руководством не было.

«Я общаюсь с людьми, я допускаю, что что-то похожее в данной ситуации было. Это не пустой раздутый фейк. Но в этой цепочке мы потеряли какое-то зернышко ключевое. Возможно, супруга военнослужащего что-то не так поняла, возможно, еще что-то. Человек должен знать свои права, а депутат должен помочь объяснить их», - назвал одну из функций представителя власти Алексей Севастьянов.

Во втором раунде оппоненты ответили на вопросы Псковской Ленты Новостей и радиослушателей.

«С уважением отношусь к оппозиции, но, если честно, ребята ленивые. Законодательных инициатив, конкретных предложений от них поступает в час по чайной ложке. Олег Михайлович на сессии-то сидит до первого перерыва, а потом его и не бывает. О чем тут говорить? Оппозиционные партии должны работать плодотворно и упорно отстаивать свои интересы. Вносите законодательную инициативу — нужно отстоять ее, сформулировать и защитить ее», - сказал Алексей Севастьянов, отвечая на вопрос, не кажется ли ему правильным прислушиваться к позиции оппонентов, искать какие-то общие точки, а не отвергать.

На данное высказывание Олег Брячак привел в пример количество своих законодательных инициатив, поступивших в региональный парламент.

«Алексей Анатольевич говорит, что оппозиция ленится. Но конкретно я являюсь рекордсменом по разработке и внесению в Псковское областное Собрание законопроектов, направленных на улучшение жизни наших граждан. Каждый законопроект носит социально-значимый характер. У меня около 50 законодательных инициатив, которые я вносил в областное Собрание в разные периоды своей деятельности», - добавил эсер.

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В третьем раунде участники программы получили возможность задать друг другу вопросы напрямую.

«Как чувствуете себя морально, не поддерживая социально-значимые инициативы? В частности, об увеличении пособий женщинам, которые нуждаются в этом», - задал вопрос оппоненту Олег Брячак.

На это Алексей Севастьянов напомнил, что раньше от оппозиции поступало много законодательных инициатив. К анализу каждой он подходит с высокой долей ответственности. По словам депутата, на все инициативы эсера необходимо еще четыре бюджета региона. При этом поддержка населения не стоит на месте, за последнее время удалось добиться своевременности выплат, постепенно вводятся меры поддержки отдельным категориям граждан, напомнил он.

Кроме того, депутат напомнил, что еще несколько лет назад бюджет был 25 млрд рублей, а сейчас его показатель уже превысил 60 млрд рублей.

По мнению Олега Брячака, депутат должен быть раздражителем для исполнительной власти.

«Если бы депутаты поддержали нашу инициативу, то мы бы стимулировали работу нашего правительства еще лучше. Депутат — проводник интересов народа. Тот, кто должен быть раздражителем для власти», - сказал Олег Брячак и согласился с тем, что хороший показатель работы власти — рост бюджета.

С видеоверсией эфира можно ознакомиться по ссылке ниже.

Напомним, в программе «Армрестлинг» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сталкиваются мнения и позиции. Псковская Лента Новостей остается единственным региональным СМИ, которое на своих площадках дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил.