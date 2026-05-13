«Политкухня»: Честные выборы — миф или реальность?

Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM продолжают проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть интерес к выборам. Сделать это особенно важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого уже в 2026-м нам предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области.

В предыдущих выпусках проекта за «разделочным» столом политического шефа, главного редактора ПЛН Александра Савенко побывали руководители региональных отделений ведущих партий и Избирательной комиссии Псковской области. Сегодняшняя программа пройдет в формате круглого стола, за которым представители различных политических сил соберутся вместе, чтобы обсудить вопросы проведения конкурентной избирательной кампании и обеспечения легитимности выборов.

Ключевой вопрос программы: «Честные выборы — миф или реальность?». Своими мнениями на этот счет обменяются:

Алексей Севастьянов, депутат областного Собрания, фракция «Единая Россия»

Петр Алексеенко, первый секретарь обкома КПРФ.

Наталья Тудакова, руководитель регионального отделения «Справедливой России»

Яна Иванова, заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко».

Напомним, Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках дает возможность свободно высказываться представителям всех политических сил.