Политика

Алексей Севастьянов: С уважением отношусь к оппозиции, но ребята ленивые

Представители оппозиционных партий ленятся при выполнении своей работы. Такое мнение озвучил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов в программе «Армрестлинг» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«С уважением отношусь к оппозиции, но, если честно, ребята ленивые. Законодательных инициатив, конкретных предложений от них поступает в час по чайной ложке», - сказал Алексей Севастьянов.

По мнению депутата, оппозиционные партии должны работать плодотворно и упорно отстаивать свои интересы.

«Вносите законодательную инициативу — нужно отстоять ее, сформулировать и защитить ее», - заключил он.