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Политика

Печорские коммунисты не успели подготовить документы для участия в выборах

26.07.2023 17:46|ПсковКомментариев: 0

Работа Печорского районного отделения КПРФ при подготовке к выборам признана неудовлетворительной. Как Псковской Ленте Новостей сообщил первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко, такое решение приняли в ходе очередного заседания бюро комитета Псковского областного отделения КПРФ, на котором были подведены итоги выдвижения кандидатов от партии на предстоящие выборы. 

«Отмечена неудовлетворительная работа Печорского районного отделения КПРФ, где не смогли своевременно подготовить документы кандидатов в ТИК района, вследствие чего они не смогут участвовать в выборах», - рассказал Петр Алексеенко.

Помимо этого, на заседании отметили, что областной комитет и комитеты местных отделений КПРФ, областной избирательный штаб провели определённую работу по подбору и выдвижению кандидатов. В семи муниципальных округах выдвинуто 35 кандидатов по партийным спискам и 27 по одномандатным избирательным округам.

Определены задачи по набору наблюдателей и проведения агитационной работы за кандидатов.

Бюро осудило предложение ряда должностных лиц, в том числе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, о переносе памятника В. И. Ленину с одноимённой площади в городе Пскове в другое место. Коммунисты приняли решение организовать бессрочную акцию против таких предложений. 

Теги: #печоры #политика #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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