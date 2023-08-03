Политика

«Как же он меня бесит!»: 4 года Рейтингомера

С ума сойти! Господину Рейтингомеру уже четыре года! А ведь, кажется, совсем недавно новый проект ПЛН только был презентован читателям.

Как всё новое и необычное, он в 2019-м обращал на себя внимание и с самого начала вызывал противоречивые эмоции - от «Так им всем - поделом!» до «Мне-то минус за что? Как же он меня бесит, этот Рейтингомер». И вот так уже 4 года. Скажем прямо: в региональных медиа такое редко случается. Подобных долгоиграющих проектов в СМИ Псковской области больше нет.

За время существования проекта на карандаш нашего правдоруба попадали более 300 публичных персон - чиновников, депутатов, партийных активистов, общественных деятелей и других.

Многие из них неоднократно получали оценки со знаком минус - и здесь мы наблюдаем примерно равное соотношение между представителями власти и оппозиции. Неудивительно, что Рейтингомер вызывает раздражение и у тех, и у других. Власти очень не нравится, что в наше время запретов и закрученных гаек находится кто-то, кто раздает всем сестрам по серьгам, невзирая на чины и звания. Оппозиция как обычно везде видит подыгрыш одним и заговоры против других, то есть против себя. На это мы не устаем повторять: наш обозреватель не за власть и не за оппозицию, а за читателей - именно для них он работает, им помогает лучше разбираться в сути происходящего и для них еженедельно публикует свои субъективные комментарии и выставляет оценки.

Портрет Господина Рейтингомера работы юной художницы. Творчество наших читателей мы ценим - присланное изображение используется в видеоверсии проекта ПЛН

За годы наблюдений за общественно-политической флорой и фауной наш натуралист выявил определенные закономерности, в его дневнике наблюдений появились целые стаи неудачников и прайды победителей. Многие ньюсмейкеры попадали в еженедельные рейтинги по 1-2 раза, однако значительная группа персон может быть отнесена к завсегдатаям этого символического клуба.

Количество тех, кто попадал в еженедельные рейтинги за год три раза и более, оставалось практически неизменным – таких набиралось порядка пятидесяти человек.

Основу этой группы наиболее активных персон составляли руководящие кадры правительства региона во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым, лидеры и активисты областных отделений всероссийских партий («Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России - за Правду», «Новых людей», «Яблока», «Партии роста» и других), депутаты Псковского областного Собрания во главе со спикером Александром Котовым, общественные и религиозные деятели, в том числе митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Тут важно отметить, что Рейтингомер дает оценку не только политикам и чиновникам, но и представителям других сфер - общественным активистам, деятелям культуры, руководителям СМИ и другим. В качестве конкретных примеров приведем имена слетавшей в космос актрисы, уроженки Пскова Юлии Пересильд, кинорежиссера, худрука псковского театра драмы Дмитрия Месхиева, директора музея-заповедника Светланы Мельниковой, руководителя ГТРК «Псков» Натальи Юрченко. Все они, а также многие другие персоны, присутствовали в наших обзорах.

Отдельного разговора заслуживает корпус глав городов и районов. Именно они с момента старта проекта чаще других оказывались в аутсайдерах. За четыре года большинство муниципальных руководителей попадали в еженедельные рейтинги, в основном - с отрицательными оценками. Многие из них за время существования проекта ПЛН лишились своих постов (Александр Баранов, Дмитрий Сопотов, Евгений Седов, Сергей Петров, Светлана Василькова, Виталий Аршинов, Юрий Павлов и другие). В том числе в связи с этим мы неоднократно фиксировали тенденцию, когда Господин Рейтингомер раз за разом оценивает со знаком минус действующих политиков и чиновников — тех, кто в силе и при полномочиях, а потом — бац! - слетают эти крепыши со своих должностей, проигрывают выборы, переходят в категорию лузеров.

Список тех, кто еще недавно был в фаворе, но ходил у Рейтингомера в аутсайдерах, а потом бесславно кончил - получится длинный, от экс-депутата Госдумы Александра Васильева до вице-губернатора Василия Осипова, покинувшего пост в конце прошлого года.

А уже в этом году список отставников пополнил теперь уже бывший советник губернатора по СМИ Антон Сергеев. Его пример интересен еще и нелепыми реакциями на оценки Рейтингомера. Вообще-то на них участники рейтинга реагируют по-разному. Кто-то делает вид, что не замечает, кто-то звонит в редакцию, задает вопросы, объясняет, ругается и т. д. Были тут и угрозы подать в суд, и обращения к «старшим начальникам» с жалобами на бескомпромиссного обозревателя ПЛН (насколько нам известно, некоторые из руководителей даже говорили коллегам и подчиненным: мол, если будете себя так вести, то не жалуйтесь потом, когда получите от Рейтингомера минус). А вот господин Сергеев постоянно публично комментировал, оправдывался, пытался сделать вид, что его совершенно не волнуют «эти цифирки и минусики» и при этом неделя за неделей в эфире СМИ государственного медиахолдинга вступал в заочную полемику с Рейтингомером. Такую вот «схватку двух йокодзун» мы наблюдали многие месяцы, а закончилось всё весной 2023-го - отнюдь не почетной отставкой советника.

Политики приходят и уходят, чиновники и медиаменеджеры исчезают в небытие, а Господин Рейтингомер всё так же бесит почтенную публику.

И, будьте уверены, продолжит делать это. Напомним, что Господин Рейтингомер дает оценку (по пятибалльной шкале) не качеству работы - он анализирует публичную активность и восприятие действий ньюсмейкеров в общественном пространстве. Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом - ошибки, поражения и прочий негатив.

Редакция тщательно оберегает нашего неповторимого Рейтингомера, держит в строжайшей тайне его масштабную личность, но вот как его видит нейросеть

К сожалению, наша политика становится всё более непубличной. Как следствие - растет количество тех, кто во всем видят конспирологию и теории заговоров. Поэтому оценки Рейтингомера некоторые воспринимают как кем-то спущенные, выставленные по указанию, скажем, из Дома Советов. И сильно удивляются, когда политик, недавно получивший минус, вскоре удостаивается положительной оценки. «Как же так? Мы уже после вашей публикации решили, что на его карьере поставлен крест, а у Рейтингомера он теперь с плюсом», - нечто подобное мы слышали не раз. Последний пример - история с великолукским сити-менеджером Андреем Беляевым, который после критики из уст губернатора получал минусы, а потом, исправив ситуацию, взлетел на +3.

За 4 года наш штатный комментатор обзавелся видеоверсией своего проекта на ПЛН-ТВ, а его голос вы можете слышать в эфире радио «ПЛН FM».

По случаю Дня рождения мы дали Рейтингомеру выходной, так что сегодня - без оценок. Но уже через неделю, в следующий понедельник, он вернется к нам со своими плюсами и минусами. А раз так, по традиции советуем публичным персонам не расслабляться, не сбавлять темпа, а лучше - повышать степень своей политической активности.