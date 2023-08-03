Политика

Пять списков кандидатов на выборы заверены в Стругокрасненском районе

Пять единых списков кандидатов на выборы от политических партий по единому избирательному округу заверены в Стругокрасненском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

На выборах депутатов Собрания депутатов Стругокрасненского муниципального округа первого созыва заверены списки от политических партий:

«Единая Россия»,

КПРФ,

ЛДПР,

«Яблоко»,

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Выдвинуто 16 кандидатов по одномандатным избирательным округам №№ 1-5, из них:

от партии «Единая Россия» — 5;

от КПРФ — 5;

от ЛДПР — 5;

от партии «Яблоко» — 1.

По количественному составу выдвинуто кандидатов по одномандатным избирательным округам:

округ № 2— 4 кандидата;

округа №№ 1,3,4, 5 — 3 кандидата.

Напомним, голосование на выборах в Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.