Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Кружки и секции в Пскове
Топ уютных летних террас Пскова
«Истфакт» Столица российского воздухоплавания
Купе-кроссовер Geely Tugella
Господин Рейтингомер
Резиновое ассорти
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
Снова в школу. ЛОНГРИД
Интересные места отдыха в Псковской области
самое время для ремонта
чем полезен нацпроект «Культура»
как поддерживают псковских врачей
удмуртская ведьма
университет профсоюзов
 
 
 
ещё Политика 03.08.2023 16:530 Политическая апатия или отсутствие времени: как обеспечить явку на выборах-2023? 08.08.2023 16:430 «Гонки по вертикали»: «Вы уху ели?», «Где выборы?» и другие вопросы недели 08.08.2023 15:182 Алеся Михачева: Система наблюдения за выборами в области работает на 100% 08.08.2023 13:591 ДЭГ помогает привлечь молодежь к участию в выборах — Алеся Михачева 08.08.2023 13:340 Списки кандидатов от «Яблока» зарегистрированы в семи районах Псковской области 08.08.2023 11:140 Список кандидатов на выборы от «Яблока» отказались заверять в Невельском районе
 
 
 
Самое популярное 03.08.2023 10:435 Юрист рассказала, за какие медуслуги придется доплачивать с 1 сентября 04.08.2023 12:369 Бывший вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов досрочно вышел на свободу 03.08.2023 10:011 Трех детей доставили в больницу в результате утреннего ДТП на Завеличье 03.08.2023 13:2512 Новое кафе «Альма» в Финском парке: Гельдт, трдельники и открыточные виды 02.08.2023 11:094 Торжественный митинг в честь Дня ВДВ состоялся в Пскове. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

«Гонки по вертикали»: «Вы уху ели?», «Где выборы?» и другие вопросы недели

08.08.2023 16:43|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Центральные темы этого выпуска. 

Месяц до голосования. Где спряталась интрига, и куда сместился акцент выборов?
Что у вас с рейтингом? Политологи назвали лидеров общероссийского списка губернаторов.
Что будет с «Яблоком»? Устоят ли списки кандидатов от оппозиции перед атакой электоральных киллеров?

Вначале коротко о некоторых заметных и резонансных темах недели. «Гонки по вертикали» - программа хоть и политическая, но мы не можем пройти мимо события - скорее, гастрономического, но, как нам говорят, едва ли не астрономического масштаба - установления мирового рекорда в Гдовском районе. 

- Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена! 

Такое событие произошло в рамках фестиваля «Наше море» на берегу Чудского озера. Как заявляют организаторы, здесь побит мировой рекорд по приготовлению ухи - из тонны рыбы сварили ни много ни мало 4237 литров. Вопросы «Вы уху ели» и «Кто слопал все эти тысячи порций рыбного блюда» следует считать главными на минувшей неделе, ими не задавался разве что только очень нелюбопытный и ленивый наблюдатель за процессами в регионе. И как только не шутили на эту тему; что только из фольклора и золотого фонда кино не вспоминали. 

- Брат Митька помирает - ухи просит (фильм «Чапаев»)

Рекорд зафиксирован представителем «Книги рекордов Гиннесса» - так что, как уверяют, всё тут серьезно. Дополнительный, можно сказать - политический, подтекст происходящему придавал приезд на фестиваль губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, у которого сейчас выборы - и о них мы сегодня еще будем говорить. А что до рекордной ухи, то кто бы как ни относился к рекорду и какими бы вопросами не задавался, думаю, это хорошо, если статус рыбной столицы пойдет во благо, и туристы поедут не по треугольнику Псков-Печоры-Пушкинские Горы, а будут еще заезжать на эту «родину ухи».

Да и вообще нечасто у нас случаются события такого планетарного масштаба. Пожалуй, первое, что приходит на память - победа псковички Оксаны Федоровой на мировом конкурсе «Мисс Вселенная» в далеком 2002-м, после чего стало модным - где в шутку где всерьез - обыгрывать тему красоты псковитянок. Вспоминаю, что и ставшая потом популярной «Наша раша» начиналась с вопроса «Откуда ты какая красивая - из Пскова, что ли?» - им, разговаривая с телевизором и глядя на поп-звезду, задавался эдакий среднестатистический российский  телезритель в майке и трениках в исполнении актера Сергея Светлакова.

Он, кстати, на минувшей неделе засветился в Пскове. В качестве продюсера снимает здесь восьмисерийный фильм - и тут обращаем внимание на своего рода метаморфозу. Сергей Светлаков - создатель, возможно, самого яркого сатирического, даже карикатурного, образа российского депутата на экране - ну помните, Юрий Венедиктович Пронин в «Нашей раше», ведет с таким же коллегой в исполнении Галустяна высокопарные разговоры о России, но это только неприкрытый пафос, а на самом деле депутаты транжирят народные деньги, предаются разврату и купаются в роскоши. 

- Не бережете Вы себя, Юрий Венедиктович, отдохнули бы!

Вот такой образ был создан в былые годы - ну а теперь времена другие: если и снимать депутатов - то надо прописывать в сценарии про запретительные законы, духовные скрепы, скромность в быту, про то, как российских депутатов или чиновников с подачи президента собираются пересадить на отечественный автопром - «Москвичи» и «Лады», что в красках обсуждалось на минувшей неделе. Или надо снимать такое правильное историческое кино, чем компания Светлакова и занята - в Псковской области создают сериал о московском подростке, который попадает в казачью станицу эпохи Смутного времени и становится случайным участником важных исторических событий. Выйти на экраны кино должно уже в следующем году и будет называться «Казачок». 

Кстати, о казаках - правда, наших, псковских. Из своих рядов они выдвинули на сентябрьские выборы кандидата. На пост главы Псковского района претендует казак и депутат районного собрания от ЛДПР Валерий Колтаков. Это обстоятельство придает кампании дополнительный колорит, и вообще выборы в Подпсковье выглядят интересно и достаточно конкурентно. Зарегистрированы шесть кандидатов. Тут тебе и выдвинутая «Единой Россией» действующая глава Наталья Федорова, и коммунист Михаил Вяткин, ставший объектом для постоянного троллинга в провластных телеграм-каналах,  а еще Колтаков, Николай Тарасов от «Партии пенсионеров», несостоявшийся кандидат в губернаторы Юрий Шокуров от «Родины»... И да, Игорь Романов из «Партии роста» - куда ж на выборах без него?! Напомню, что в прошлой программе  я рассказывал о возвращении «ростовика» в привычное амплуа электорального киллера - причем, торпедирует он теперь не отдельного кандидата, а ставит под сомнение законность выдвижения всего списка псковского «Яблока» на муниципальных выборах. 

- Зачем мелочиться? (фильм «Поездка в Америку»)

Теперь следим за развитием событий в этом сюжете и ждем новостей, которые, вероятно, последуют из судов. В целом отмечаем, что в последние дни акцент на сентябрьских выборах сместился в сторону муниципальных кампаний. Что касается главного избирательного марафона - губернаторского, то там всё по большому счету без изменений и развивается в полном соответствии с прогнозами ПЛН. Зарегистрирован кандидатский квартет. Идущий на второй срок губернатор Михаил Ведерников работает в привычном режиме, ездит по районам, на неделе власть ликвидировала последствия налетевшего на регион сильного шторма, в результате чего были повалены деревья и обесточены сотни населенных пунктов.

В контексте разговора о выборах заслуживает упоминания растиражированная псковскими СМИ новость о том, что электоральный рейтинг Михаила Ведерникова составляет почти 86%. Такие данные в своем Telegram-канале привел директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

По словам эксперта, Михаил Ведерников входит в тройку лидеров электорального рейтинга среди тех, кто собирается баллотироваться в губернаторы, а именно - занимает второе место.

Что касается других участников губернаторской кампании в Псковской области - имею в виду прежде всего первого секретаря обкома Петра Алексеенко и регионального координатора ЛДПР Антона Минакова, то они выступают, скорее, в роли догоняющих. При этом неправильно было бы говорить, что интриги нет - на самом деле вопрос, кто станет вторым и принесет своей партии статус второй политической силы в регионе - очень важен. Хотелось бы, чтобы в области была сильная оппозиция с активным и мотивированным на политическую борьбу лидером.

Из других событий недели отмечу то, что бывший вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов вышел на свободу в связи с условно-досрочным освобождением. Областной суд отменил постановление Себежского районного суда, ранее отказавшего Кузнецову. Напомню, что в феврале 2020 года Псковский городской суд признал его виновным в получении взятки в виде снижения цены за приобретенный жилой дом в размере 1 млн 350 тысяч рублей. Бывшему вице-губернатору назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Теперь он вышел.

Подробнее об этом и многом другом читайте на сайте Псковской Ленты Новостей и в нашем телеграм-канале.

Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удобно ли для вас трехдневное голосование?
В опросе приняло участие 72 человека
08.08.2023, 17:150 «Войска дяди Васи» в повести 1825 года и ностальгия по Велью 1960-х: новый выпуск «Михайловской пушкинианы» 08.08.2023, 17:040 Ярмарки могут начать проводить на псковской набережной 08.08.2023, 16:550 Деньги на тротуар удалось сэкономить при устройстве «ливневки» на Запсковье 08.08.2023, 16:430 «Гонки по вертикали»: «Вы уху ели?», «Где выборы?» и другие вопросы недели
08.08.2023, 16:380 Девочку на велосипеде сбили на Запсковье 08.08.2023, 16:350 «Лидеры России» занялись вопросом развития экологического туризма в Псковской области 08.08.2023, 16:200 Электронная услуга «Школьное портфолио» стала доступна псковичам 08.08.2023, 16:071 Владимир Кузь: Правительство РФ обращает внимание на сложную ситуацию в молочной отрасли
08.08.2023, 15:580 «Гайд-парк»: Алеся Михачева о депутатской работе, добровольчестве и выборах. ВИДЕО 08.08.2023, 15:460 Еще два бесплатных биноскопа установят в Пскове 08.08.2023, 15:310 Товары почти на 180 млн рублей арестовали на границе в Псковской области за полгода 08.08.2023, 15:182 Алеся Михачева: Система наблюдения за выборами в области работает на 100%
08.08.2023, 15:120 Интерактив: 36 часов на границе без воды и еды 08.08.2023, 15:010 Начинается видеотрансляция брифинга о запущенных в 2023 году электронных услугах 08.08.2023, 14:550 Пропавшую в локнянском лесу пенсионерку с желтым ведром нашли 08.08.2023, 14:460 Пробивающую шины яму заделали на мосту в Островском районе
08.08.2023, 14:412 Завод по производству боеприпасов для НАТО хотят построить в Латвии 08.08.2023, 14:310 Мужчину случайно убили в ходе застолья в невельском общежитии 08.08.2023, 14:220 Две жалобы на закупку продуктов для псковского детсада «Аистенок» поступили в УФАС 08.08.2023, 14:090 Александр Борисов о личности воеводы Шуйского и значимости обороны Пскова в истории России
08.08.2023, 13:591 ДЭГ помогает привлечь молодежь к участию в выборах — Алеся Михачева 08.08.2023, 13:530 Вандал залил краской камеру видеонаблюдения в великолукских подземных переходах. ВИДЕО 08.08.2023, 13:460 «Хоровод дружбы» обогнет Псковский кремль 22 августа 08.08.2023, 13:340 Списки кандидатов от «Яблока» зарегистрированы в семи районах Псковской области
08.08.2023, 13:252 Учите жить - помогите материально 08.08.2023, 13:170 Конкурс инициативных проектов стартует в Псковской области 08.08.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» про облик Пскова 08.08.2023, 12:530 Поиски женщины с плетеной корзиной продолжаются в псковском лесу
08.08.2023, 12:490 Съезд работников домов народного творчества продолжит работу в «Михайловском» 08.08.2023, 12:440 Почти 140 бригад энергетиков восстанавливают электроснабжение в Псковской области 08.08.2023, 12:390 Безопасность для галочки? 08.08.2023, 12:310 Жилой дом и сто рулонов сена спасли от огня в Локнянском районе
08.08.2023, 12:221 Новую систему оплаты труда медиков планируют ввести в России с 2025 года 08.08.2023, 12:140 24-й выпуск проекта «Истфакт»: Столица российского воздухоплавания 08.08.2023, 12:030 Борис Елкин о последствиях сильного ветра: Основные деревья уже убраны 08.08.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 8 августа
08.08.2023, 12:000 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Алесей Михачевой 08.08.2023, 11:550 Ямочный ремонт на дорогах Пскова проводят сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» 08.08.2023, 11:440 Спасатели и волонтеры ищут пропавшего пенсионера в порховском лесу 08.08.2023, 11:400 Чемпион мира по версии WBO проведет тренировку по боксу в псковском парке
08.08.2023, 11:350 «Кузница»: Есть ли в Пскове комплексный план оформления города? 08.08.2023, 11:240 Интерактив: Парковочная драма 08.08.2023, 11:190 Подрядчик завысил цену ремонта мостов в Новоржевском районе более чем на 1,5 млн рублей 08.08.2023, 11:140 Список кандидатов на выборы от «Яблока» отказались заверять в Невельском районе
08.08.2023, 11:064 Неполучившие зарплату за расчистку пруда на псковской дамбе студенты работали без договора 08.08.2023, 10:530 «Гайд-парк»: Алеся Михачева о депутатской работе, добровольчестве и выборах 08.08.2023, 10:421 Сергей Вострецов про автомобили для чиновников: Что смастерили, на том и ездите 08.08.2023, 10:331 Новое кафе открыли в Острове в рамках инвестиционного соглашения
08.08.2023, 10:220 О запущенных в 2023 году электронных услугах расскажет Виталий Рахманов в пресс-центре ПЛН 08.08.2023, 10:170 Дорожную разметку изменили на улице Звездной в Пскове 08.08.2023, 10:080 Современные слуховые аппараты по акции 1+1: второй бесплатно 08.08.2023, 09:570 Псковский футболист стал лучшим защитником в борьбе за Кубок «Динамо» в Москве
08.08.2023, 09:370 Псковскую область могут включить в эксперимент по маркировке импортного алкоголя 08.08.2023, 09:260 Пенсионерка с желтым ведром пропала в Локнянском районе 08.08.2023, 09:150 Роскомнадзор предупредил о блокировке сим-карт 08.08.2023, 09:001 У псковичей выросли расходы на борьбу со стрессом - опрос
08.08.2023, 08:440 В России предложили создать ГОСТ на единую упаковку 08.08.2023, 08:281 Семьям могут компенсировать 30% расходов на аренду жилья 08.08.2023, 08:120 Звание «Посол культуры Союза женщин России» присвоили преподавателю псковского колледжа искусств 08.08.2023, 07:550 Семь списков кандидатов на выборы заверены в Печорском районе
08.08.2023, 07:340 Женщина с плетеной корзинкой пропала в псковском лесу 08.08.2023, 07:190 Газон укладывают на новом футбольном поле на псковском «Машиностроителе» 08.08.2023, 07:000 Покинувших место ДТП водителей предлагают наказывать избирательно 07.08.2023, 22:000 Люди в форме посетили подопечных псковского зооприюта
07.08.2023, 21:514 Реконструктор из Петербурга убил брата и сообщил об этом в социальных сетях 07.08.2023, 21:450 Водоснабжение восстановили в псковской деревне Писковичи 07.08.2023, 21:401 Порядок проведения УЗИ после решения Верховного суда РФ объяснили в Минздраве 07.08.2023, 21:321 Энергетики перешли в режим особой работы из-за штормового ветра в Псковской области
07.08.2023, 21:300 Пять списков кандидатов на выборы заверены в Стругокрасненском районе 07.08.2023, 21:200 Первый руководитель института ФСИН встретился с псковскими курсантами 07.08.2023, 21:080 Светофор рухнул на улице Кузнецкой в Пскове. ФОТО 07.08.2023, 21:000 Россияне подали уже более 400 тысяч заявлений на участие в ДЭГ
07.08.2023, 20:503 Свыше четырех тысяч человек умерло в Псковской области с начала года 07.08.2023, 20:400 Псков и Великие Луки вошли во всероссийский рейтинг «IQ городов» 07.08.2023, 20:327 Почти 600 населенных пунктов Псковской области остались без электричества из-за ветра 07.08.2023, 20:300 Пять списков кандидатов на выборы заверены в Красногородском районе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru