Политика

«Гонки по вертикали»: «Вы уху ели?», «Где выборы?» и другие вопросы недели

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы этого выпуска.

Месяц до голосования. Где спряталась интрига, и куда сместился акцент выборов?

Что у вас с рейтингом? Политологи назвали лидеров общероссийского списка губернаторов.

Что будет с «Яблоком»? Устоят ли списки кандидатов от оппозиции перед атакой электоральных киллеров?

Вначале коротко о некоторых заметных и резонансных темах недели. «Гонки по вертикали» - программа хоть и политическая, но мы не можем пройти мимо события - скорее, гастрономического, но, как нам говорят, едва ли не астрономического масштаба - установления мирового рекорда в Гдовском районе.

- Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!

Такое событие произошло в рамках фестиваля «Наше море» на берегу Чудского озера. Как заявляют организаторы, здесь побит мировой рекорд по приготовлению ухи - из тонны рыбы сварили ни много ни мало 4237 литров. Вопросы «Вы уху ели» и «Кто слопал все эти тысячи порций рыбного блюда» следует считать главными на минувшей неделе, ими не задавался разве что только очень нелюбопытный и ленивый наблюдатель за процессами в регионе. И как только не шутили на эту тему; что только из фольклора и золотого фонда кино не вспоминали.

- Брат Митька помирает - ухи просит (фильм «Чапаев»)

Рекорд зафиксирован представителем «Книги рекордов Гиннесса» - так что, как уверяют, всё тут серьезно. Дополнительный, можно сказать - политический, подтекст происходящему придавал приезд на фестиваль губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, у которого сейчас выборы - и о них мы сегодня еще будем говорить. А что до рекордной ухи, то кто бы как ни относился к рекорду и какими бы вопросами не задавался, думаю, это хорошо, если статус рыбной столицы пойдет во благо, и туристы поедут не по треугольнику Псков-Печоры-Пушкинские Горы, а будут еще заезжать на эту «родину ухи».

Да и вообще нечасто у нас случаются события такого планетарного масштаба. Пожалуй, первое, что приходит на память - победа псковички Оксаны Федоровой на мировом конкурсе «Мисс Вселенная» в далеком 2002-м, после чего стало модным - где в шутку где всерьез - обыгрывать тему красоты псковитянок. Вспоминаю, что и ставшая потом популярной «Наша раша» начиналась с вопроса «Откуда ты какая красивая - из Пскова, что ли?» - им, разговаривая с телевизором и глядя на поп-звезду, задавался эдакий среднестатистический российский телезритель в майке и трениках в исполнении актера Сергея Светлакова.

Он, кстати, на минувшей неделе засветился в Пскове. В качестве продюсера снимает здесь восьмисерийный фильм - и тут обращаем внимание на своего рода метаморфозу. Сергей Светлаков - создатель, возможно, самого яркого сатирического, даже карикатурного, образа российского депутата на экране - ну помните, Юрий Венедиктович Пронин в «Нашей раше», ведет с таким же коллегой в исполнении Галустяна высокопарные разговоры о России, но это только неприкрытый пафос, а на самом деле депутаты транжирят народные деньги, предаются разврату и купаются в роскоши.

- Не бережете Вы себя, Юрий Венедиктович, отдохнули бы!

Вот такой образ был создан в былые годы - ну а теперь времена другие: если и снимать депутатов - то надо прописывать в сценарии про запретительные законы, духовные скрепы, скромность в быту, про то, как российских депутатов или чиновников с подачи президента собираются пересадить на отечественный автопром - «Москвичи» и «Лады», что в красках обсуждалось на минувшей неделе. Или надо снимать такое правильное историческое кино, чем компания Светлакова и занята - в Псковской области создают сериал о московском подростке, который попадает в казачью станицу эпохи Смутного времени и становится случайным участником важных исторических событий. Выйти на экраны кино должно уже в следующем году и будет называться «Казачок».

Кстати, о казаках - правда, наших, псковских. Из своих рядов они выдвинули на сентябрьские выборы кандидата. На пост главы Псковского района претендует казак и депутат районного собрания от ЛДПР Валерий Колтаков. Это обстоятельство придает кампании дополнительный колорит, и вообще выборы в Подпсковье выглядят интересно и достаточно конкурентно. Зарегистрированы шесть кандидатов. Тут тебе и выдвинутая «Единой Россией» действующая глава Наталья Федорова, и коммунист Михаил Вяткин, ставший объектом для постоянного троллинга в провластных телеграм-каналах, а еще Колтаков, Николай Тарасов от «Партии пенсионеров», несостоявшийся кандидат в губернаторы Юрий Шокуров от «Родины»... И да, Игорь Романов из «Партии роста» - куда ж на выборах без него?! Напомню, что в прошлой программе я рассказывал о возвращении «ростовика» в привычное амплуа электорального киллера - причем, торпедирует он теперь не отдельного кандидата, а ставит под сомнение законность выдвижения всего списка псковского «Яблока» на муниципальных выборах.

- Зачем мелочиться? (фильм «Поездка в Америку»)

Теперь следим за развитием событий в этом сюжете и ждем новостей, которые, вероятно, последуют из судов. В целом отмечаем, что в последние дни акцент на сентябрьских выборах сместился в сторону муниципальных кампаний. Что касается главного избирательного марафона - губернаторского, то там всё по большому счету без изменений и развивается в полном соответствии с прогнозами ПЛН. Зарегистрирован кандидатский квартет. Идущий на второй срок губернатор Михаил Ведерников работает в привычном режиме, ездит по районам, на неделе власть ликвидировала последствия налетевшего на регион сильного шторма, в результате чего были повалены деревья и обесточены сотни населенных пунктов.

В контексте разговора о выборах заслуживает упоминания растиражированная псковскими СМИ новость о том, что электоральный рейтинг Михаила Ведерникова составляет почти 86%. Такие данные в своем Telegram-канале привел директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

По словам эксперта, Михаил Ведерников входит в тройку лидеров электорального рейтинга среди тех, кто собирается баллотироваться в губернаторы, а именно - занимает второе место.

Что касается других участников губернаторской кампании в Псковской области - имею в виду прежде всего первого секретаря обкома Петра Алексеенко и регионального координатора ЛДПР Антона Минакова, то они выступают, скорее, в роли догоняющих. При этом неправильно было бы говорить, что интриги нет - на самом деле вопрос, кто станет вторым и принесет своей партии статус второй политической силы в регионе - очень важен. Хотелось бы, чтобы в области была сильная оппозиция с активным и мотивированным на политическую борьбу лидером.

Из других событий недели отмечу то, что бывший вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов вышел на свободу в связи с условно-досрочным освобождением. Областной суд отменил постановление Себежского районного суда, ранее отказавшего Кузнецову. Напомню, что в феврале 2020 года Псковский городской суд признал его виновным в получении взятки в виде снижения цены за приобретенный жилой дом в размере 1 млн 350 тысяч рублей. Бывшему вице-губернатору назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Теперь он вышел.

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Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.