Игорь Сопов о заявлении псковского «Яблока»: Оно эмоционально и вводит в заблуждение наших избирателей

Эмоциональное заявление псковского регионального отделения партии «Яблоко» вводит избирателей в заблуждение. Такое мнение озвучил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, комментируя заявление регионального совета партии о том, что в Псковской области якобы организована «политическая атака» с целью сорвать участие в муниципальных выборах списков кандидатов, выдвинутых партией «Яблоко».
Кроме того, в территориальные избирательные комиссии жалоб также на поступало, уточнил председатель облизбиркома.
Председатель облизбиркома отметил, что члены избирательной комиссии Псковской области и представители юридического блока аппарата Избиркома, представляют избирательные комиссии в судах Псковской области.
В заявлении Псковского «Яблока» содержится информация о том, что в суды не пришел никто из председателей территориальных избирательных комиссий, принявших решения о регистрации списков партии, а интересы комиссий в судах представляли в служебное время сотрудники Избирательной комиссии Псковской области Борис Соколов и Владимир Мусиенко.
Игорь Сопов подчеркнул, что Избирательная комиссия Псковской области за деятельность политических партий никакой ответственности не несет и ни в коем случае не может регламентировать их работу.
«Мы работаем в штатном режиме. Суды, которые у нас еще предстоят, также посещаем, также отстаиваем интересы и решения избирательных комиссий Псковской области, в том числе и партии "Яблоко". Если партия "Яблоко" примет решение об обжаловании решений судов первой инстанции, то Избирательная комиссия Псковской области также будет представлять интересы избирательной системы, и в том числе партии "Яблоко" в судах других инстанций. На этом нам больше сказать нечего», - заключил он.
В настоящее время списки кандидатов от «Яблока» по решению суда сняли с муниципальных выборов в шести районах (Новоржевском, Опочецком, Печорском, Локнянском, Пыталовском и Стругокрасненском) по заявлениям трех партий: региональных отделений «Партии роста», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». Но у партий остаётся право обжалования. Отдельно отметим, что кандидаты от партии могут продолжать агитационную работу, они находятся в списках кандидатов и никто им не может препятствовать.
Ранее председатель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов поставил под сомнение законность списков кандидатов на выборы в Псковской области от регионального отделения партии «Яблоко». Он пояснял, что списки были заверены недавно избранным председателем псковского «Яблока» Артуром Гайдуком 16 июля. При этом в должность Артур Гайдук вступил только 18 июля.
Артур Гайдук, комментируя ситуацию в беседе с корреспондентом ПЛН, заявлял, что не ожидает проблем со списками. Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов обещал разобраться, если поступит соответствующая жалоба.