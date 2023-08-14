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Политика

Игорь Сопов о заявлении псковского «Яблока»: Оно эмоционально и вводит в заблуждение наших избирателей

17.08.2023 12:54|ПсковКомментариев: 0

Эмоциональное заявление псковского регионального отделения партии «Яблоко» вводит избирателей в заблуждение. Такое мнение озвучил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, комментируя заявление регионального совета партии о том, что в Псковской области якобы организована «политическая атака» с целью сорвать участие в муниципальных выборах списков кандидатов, выдвинутых партией «Яблоко».

«Мне сегодня переслали материалы. Я расцениваю это заявление как эмоциональное и политическое. Хочу сразу сказать, что Избирательная комиссия Псковской области и Территориальные избирательные комиссии работают в штатном режиме. Никаких проблем мы в работе не испытываем. Никаких официальных жалоб со стороны регионального отделения партии "Яблоко" в Избирательную комиссию Псковской области не поступало», - рассказал он.

Кроме того, в территориальные избирательные комиссии жалоб также на поступало, уточнил председатель облизбиркома.

«Хочу сразу же прокомментировать заявление по поводу работы Избирательной системы Псковской области. Хотелось бы поставить точки над i. Эмоциональное заявление вводит в заблуждение наших избирателей по одной простой причине - все избирательные комиссии Псковской области, у которых проходят выборы в муниципалитеты, зарегистрировали всех кандидатов от партии "Яблоко" и все списки от партии "Яблоко". Я подчеркиваю, что они зарегистрированы. Когда регистрация прошла, политические партии - оппоненты партии "Яблоко" - подали в суды по основаниям, которые они выявили в процессе изучения документов, и теперь пытаются опротестовать решение территориальных избирательных комиссий Псковской области о регистрации», - продолжил Игорь Сопов.

Председатель облизбиркома отметил, что члены избирательной комиссии Псковской области и представители юридического блока аппарата Избиркома, представляют избирательные комиссии в судах Псковской области.

В заявлении Псковского «Яблока» содержится информация о том, что в суды не пришел никто из председателей территориальных избирательных комиссий, принявших решения о регистрации списков партии, а интересы комиссий в судах представляли в служебное время сотрудники Избирательной комиссии Псковской области Борис Соколов и Владимир Мусиенко.

«Мы, выступая в судах Псковской области, выступаем на стороне партии "Яблоко", потому что мы защищаем свое решение о регистрации. Отмечу сразу следующий момент. В судах от партии "Яблоко" выступает член Избирательной комиссии Псковской области Елена Маятникова. Коллеги из аппарата ИКПО совместно с ней противостоим натиску электоральных юристов, которые выступают от других политических партий», - прокомментировал он.

Игорь Сопов подчеркнул, что Избирательная комиссия Псковской области за деятельность политических партий никакой ответственности не несет и ни в коем случае не может регламентировать их работу.

«Если они на них подают в суд, то суд, естественно, должен в этом разобраться. Что касается непосредственно того, что нас обвиняют в каком-то сговоре с судебной системой и с прокуратурой, то хочу подчеркнуть, что Избирательная комиссия ни в коем случае не комментирует деятельность судебной системы, не комментирует деятельность прокуратуры, ни в коем случае мы не комментируем деятельность политических оппонентов партии "Яблоко". Но мы прекрасно понимаем, что политическая борьба свойственна на выборных кампаниях. Такие жалобы в суды и в избирательные комиссии всегда присутствуют на период проведения выборных кампаний», - объяснил он позицию облизбиркома.
Сейчас Избирательная комиссия продолжает работу в штатном режиме и полным ходом готовится к выборной кампании.

«Мы работаем в штатном режиме. Суды, которые у нас еще предстоят, также посещаем, также отстаиваем интересы и решения избирательных комиссий Псковской области, в том числе и партии "Яблоко". Если партия "Яблоко" примет решение об обжаловании решений судов первой инстанции, то Избирательная комиссия Псковской области также будет представлять интересы избирательной системы, и в том числе партии "Яблоко" в судах других инстанций. На этом нам больше сказать нечего», - заключил он.

В настоящее время списки кандидатов от «Яблока» по решению суда сняли с муниципальных выборов в шести районах (Новоржевском, Опочецком, Печорском, Локнянском, Пыталовском и Стругокрасненском) по заявлениям трех партий: региональных отделений «Партии роста», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». Но у партий остаётся право обжалования. Отдельно отметим, что кандидаты от партии могут продолжать агитационную работу, они находятся в списках кандидатов и никто им не может препятствовать.

Ранее председатель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов поставил под сомнение законность списков кандидатов на выборы в Псковской области от регионального отделения партии «Яблоко». Он пояснял, что списки были заверены недавно избранным председателем псковского «Яблока» Артуром Гайдуком 16 июля. При этом в должность Артур Гайдук вступил только 18 июля.

Артур Гайдук, комментируя ситуацию в беседе с корреспондентом ПЛН, заявлял, что не ожидает проблем со списками. Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов обещал разобраться, если поступит соответствующая жалоба.

Теги: #избирательная комиссия Псковской области #политика #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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