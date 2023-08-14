Политика

Список кандидатов от «Яблока» сняли с муниципальных выборов в Стругокрасненском районе

Единый список кандидатов в депутаты Собрания депутатов Стругокрасненского муниципального округа первого созыва от Псковского регионального отделения партии «Яблоко» сняли с муниципальных выборов в Стругокрасненском районе по решению суда. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Истцом выступило региональное отделение партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

Таким образом, на данный момент единый список кандидатов от «Яблока» зарегистрирован в Красногородском районе. Судебное заседание по спискам яблочников в этом районе состоится в Пыталовском районном суде сегодня, 17 августа, в 14:00. Здесь также истцом выступило региональное отделение партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

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