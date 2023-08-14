Список кандидатов от «Яблока» сняли с муниципальных выборов в Стругокрасненском районе

Единый список кандидатов в депутаты Собрания депутатов Стругокрасненского муниципального округа первого созыва от Псковского регионального отделения партии «Яблоко» сняли с муниципальных выборов в Стругокрасненском районе по решению суда. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.
Истцом выступило региональное отделение партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».
Таким образом, на данный момент единый список кандидатов от «Яблока» зарегистрирован в Красногородском районе. Судебное заседание по спискам яблочников в этом районе состоится в Пыталовском районном суде сегодня, 17 августа, в 14:00. Здесь также истцом выступило региональное отделение партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».
Ранее председатель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов поставил под сомнение законность списков кандидатов на выборы в Псковской области от регионального отделения партии «Яблоко». Он пояснял, что списки были заверены недавно избранным председателем псковского «Яблока» Артуром Гайдуком 16 июля. При этом в должность Артур Гайдук вступил только 18 июля.
Артур Гайдук, комментируя ситуацию в беседе с корреспондентом ПЛН, заявлял, что не ожидает проблем со списками. Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов обещал разобраться, если поступит соответствующая жалоба.