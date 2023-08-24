Политика

За сильную Россию и благополучие людей

Региональное отделение партии приняло Народную программу на выборах губернатора Псковской области.

В своем ежегодном послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин расставил акценты в развитии страны: масштабная газификация регионов, строительство социальных объектов, поддержка бойцов СВО и членов их семей, опора на традиционную семью и развитие высокотехнологичных производств. Именно эти задачи легли в основу Народной программы — компас социально-экономического развития страны и нашего региона. Народная программа традиционно является главным документом Псковского регионального отделения партии, с которым её кандидаты идут на выборы. С учетом инициатив Народной программы формируются бюджеты региона и муниципалитетов Псковской области. Губернатор, члены и сторонники партии, депутаты всех уровней провели тысячи встреч с жителями всех населенных пунктов региона и собрали предложения в программу, где отражены те направления развития, которые требуют особого внимания; где обозначены проблемы, решение которых существенно улучшит качество жизни и повысит благополучие людей.

В своей работе губернатор Михаил Ведерников и партия «Единая Россия» в Псковской области руководствуются в первую очередь запросами и предложениями граждан.

Приоритеты

Губернатор Псковской области совместно с депутатами от партии «Единая Россия» ведут социально ориентированную политику, направленную на поддержку ветеранов, людей с ограниченными возможностями здоровья, малоимущих, многодетных семей, детей-сирот, а также других категорий граждан, которым требуются забота и помощь.

Забота о тех, кто нуждается в помощи, всесторонняя поддержка семей с детьми и благо­получие человека являются основными ориентирами в работе губернатора и его команды.

Предложения граждан, направленные на развитие промышленного потенциала и инфраструктуры, экономики и поддержку села, как составляющей продовольственной безопасности Псковской области, на решение вопросов занятости молодежи, создание условий для повышения доходов наших граждан, стали частью программы регионального отделения партии и работы губернатора.

Повышение доходов граждан

Как отмечается в программном документе, задача партийцев в Псковской области – существенно повысить достаток семей и доходы наших граждан. Необходимо содействовать поэтапному повышению оплаты труда учителей, врачей, работников социальной сферы. Труд специалистов всех бюджетных отраслей должен достойно оплачиваться.

Члены партии считают важным обеспечивать ежегодное повышение минимального размера оплаты труда, поэтапно увеличить долю фиксированной части заработной платы медицинских и педагогических работников, а также содействовать реализации программы социальной поддержки выпускников вузов, выезжающих для работы в села и малые города.

Поддержка семей с детьми

Крепкая, благополучная, многодетная семья — это настоящее и будущее ­России. Дети, родительская любовь, солидарность поколений — безусловная ценность для всех жителей Псковской области. Семьи Псковской области получают региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей при появлении третьего или последующих детей.

Наша общая задача — повысить достаток, обеспечить благополучие семей с детьми.

Для этого Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с губернатором Псковской области считает принципиальным содействовать поэтапному расширению системы и охвата социальной поддержки малообеспеченных семей с детьми, а также введению системы поддержки участия детей в спортивных или культурных соревнованиях, включая оплату проезда и проживания.

Современное образование

Один из важнейших приоритетов — продолжение модернизации учреждений образования Псковской области.

Уже проведен капитальный ремонт 33 школ в 2022 году. В 2023 году приступили к капитальному ремонту еще 10 школ, которые располагаются в Себеже, Острове, Печорах, Великих Луках, а также Куньинском, Гдовском, Псковском, Великолукском, Струго-Красненском и Пушкиногорском районах. Эта работа будет продолжена губернатором Псковской области с участием представителей партии.

В рамках партийного проекта «Новая школа» учебные заведения Псковской области оснащаются современным оборудованием.

За последнее время в регионе были построены школы: в Дно, Великих Луках, и в Борисовичах Псковского района, в Пскове на улице Юбилейной. Всего более чем на 4200 мест. Открытие учебных заведений позволило продвинуться в выполнении поручения президента РФ по ликвидации второй смены в школах.

Две новые школы строят в Пскове, и по одной — в Гдове и Себеже; началась модернизация учреждений приграничных территорий: в Печорах, Кузнецовке, Линово и Смуравьёво-2; созданы 30 центров естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» в малых населённых пунктах.

Забота о ветеранах

Команда губернатора заботится о представителях старшего поколения. Члены партии регулярно оказывают ветеранам помощь. Наш общий долг — окружить пожилых людей вниманием, поддерживать их, хранить память о подвиге нашего народа и передавать ее подрастающим поколениям.

На территории Псковской области организовано шефство над всеми участниками и инвалидами Великой Отечественной войны.

Патриотическое воспитание молодежи с активным участием членов и сторонников партии — задача Псковского регионального отделения на следующие 5 лет.

За последние несколько лет в Псковской области построили сразу несколько современных больниц, оснащенных самым современным оборудованием.

Здоровье человека

Здоровье граждан, повышение продолжительности жизни, активное долголетие людей старших поколений, защита материнства и детства — приоритетные направления для партии «Единая Россия».

В Псковской области открыт ряд новых современных корпусов учреждений здравоохранения. Сданы в эксплуатацию Псковский перинатальный и онкологический центры. В 2020 году по распоряжению президента России Владимира Путина в Пскове и Великих Луках в кратчайшие сроки построены и открыты 2 много­функциональных медицинских центра общей мощностью 300 коек, а также новый корпус детской областной инфекционной больницы на 60 человек.

Продолжается масштабное обновление автопарка машин скорой помощи. В декабре 2020 года губернатор Михаил Ведерников передал в муниципальные образования 65 автомобилей для оказания медицинской помощи. В октябре 2020 года в регион поступило 15 автомобилей, они были переданы в Псков, Великие Луки и в 8 муниципалитетов.

В районах Псковской области проводится ремонт в медучреждениях, они оснащаются современным высокотехнологичным оборудованием.

В Псковской области создается эффективная система оказания медицинской помощи.

Продолжится решение проблемы кадрового дефицита и доступности медицинских услуг. Цель партии в ближайшие годы — снизить остроту проблемы, а затем полностью её ликвидировать.

Партия, губернатор и депутатский корпус будут настаивать на продлении сроков реализации федеральной программы «Земский доктор» на 2022 - 2026 годы и распространения в регионе успешно опробованного в субъектах Российской Федерации опыта реализации программы «Земский фельдшер» («Земская медицинская сестра»), «Вежливая регистратура».

Развитие социальной инфраструктуры

Представители партии должны включиться в рассмотрение вопросов о создании в малых городах и сельских населённых пунктах современной социальной инфраструктуры для организации активного отдыха граждан и занятий спортом.

Уже подготовлен план формирования в малых городах и сельских населенных пунктах современной социальной инфраструктуры для организации активного отдыха граждан и занятий спортом.

В регионе ведется строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. В 2022 году в Псковской области было построено пять ФОКОТов – новые спортивные объекты появились в Дедовичах, Писковичах, в Стругах Красных и Новоржеве. Готовится к открытию ФОКОТ в Пскове возле школы № 20 и в деревне Родина Псковского района.

Газификация Псковской области

Одной из основных задач является решение проблемы газификации населенных пунктов Псковской области. Всего в работе находится 15 843 заявки, заключено договоров — 15 547, обеспечена техническая возможность — 23916, исполнено до границ ЗУ (включая нулевые врезки) — 11 421, выполнено подключений — 1611.

Летом 2021 года ПАО «Газпром» взяло на себя обязательство завершить первый этап газификации и к 2030 году газифицировать регион и взять на себя львиную долю расходов по газификации частных домовладений.

Президент Владимир Путин и секретарь Генсовета партии Андрей Турчак уделяют этому особое внимание. Представители регионального отделения партии будут контролировать ход газификации региона в части защиты интересов жителей в вопросах газификации.

Объем дорожных работ в Псковской области растёт из года в год. В ближайшие 5 лет планируется отремонтировать почти 700 км автодорог.

Развитие дорожной инфраструктуры

За 5 лет в несколько раз увеличено финансирование дорожной отрасли: с 4,5 до 13,3 млрд рублей. В ближайшие 5 лет планируется отремонтировать почти 700 км региональных дорог.

В регионе предстоит отремон­тировать более 30 мостов, ­ввести в эксплуатацию ­Северный обход Пскова.

Кроме того, планируется выполнить ремонт, капитальный ремонт и реконструкцию 210 км автомобильных дорог регионального значения. Будут продолжены работы по ремонту значимых транспортно-востребованных участков региональных автомобильных дорог.

Строительство многоквартирных домов и переселение из аварийного жилья

До 2024 года в Псковской области планируется ввести более 1 млн 800 тысяч м² жилой площади, оснащенной необходимой инфраструктурой.

В Пскове на пересечении улиц Инженерной и Юности возводится дом на 198 квартир, который предназначен для переселения граждан из аварийного жилья. Он позволит расселить большую часть ветхого жилья в Пскове — 50 домов, в которых проживают 580 человек

Партия будет оказывать всесто­роннюю поддержку и содействие проектам, направленным на выполнение поручения президента Владимира Путина от 24 августа 2021 года по ускоренному переселению людей из аварийного жилья.

Экология для жизни

Значительное число предложений от жителей городов и поселков касается вопросов экологии. Поэтому в своей программе мы впервые выделяем экологическое благополучие отдельной, ключевой задачей.

Предстоит радикально решить проблему чистой воды, отходов и свалок. Сделать это необходимо максимально быстро.

Партия предлагает комплекс мер, который позволит уже в ближайшие пять лет существенным образом улучшить экологическую ситуацию в регионе.

Экономика развития

Несмотря на сложный период, экономика региона доказала свою устойчивость. Для дальнейшего стабильного развития необходимо:

содействовать развитию промышленной инфраструктуры;

содействовать развитию университетского технологического предпринимательства;

расширить практику, когда предпринимательскую деятельность можно начинать без излишних формальностей — в уведомительном порядке;

содействовать организации постоянной обратной связи с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросам эффективности мер поддержки.

Государство для человека

Развитие цифровых технологий оказывает колоссальное влияние на взаимоотношения государства и человека. Партия сделает все необходимое, чтобы весь комплекс государственных услуг в регионе был доступным и отвечал запросам людей. При этом права гражданина, его личная жизнь должны быть безусловно защищены. Именно такую систему «удобного государства» для человека мы создаем и считаем важным решить следующие задачи:

полностью перевести все государственные и муниципальные услуги в электронный формат к началу 2025 года;

кардинально упростить получение социальной помощи за счет развития цифровой платформы «Социальное казначейство»;

обеспечить людям качественный доступ к услугам и товарам в сельской местности, в том числе используя инфраструктуру «Почты России»;

содействовать созданию системы общественного контроля за расходованием бюджетных средств и исполнением ­требований антикоррупционного законодательства.

Развитие села

Агропромышленный комплекс — один из самых динамично растущих. Дальнейшее развитие этого сектора тесно связано с созданием комфортных условий для жизни людей на селе, формированием здесь современной социальной инфраструктуры.

Для этого нам важно:

стимулировать производство экологически чистой продукции и переход на современные экологичные способы ведения сельского хозяйства;

поддерживать конкурентную среду для региональных производителей сельскохозяйственных товаров на внутреннем рынке;

обеспечить эффективный контроль за использованием земель сельскохозяйственного назначения (пашни, пастбища, необрабатываемые земли и т. д.). Земли необходимо возвращать в сельхозоборот, а также усилить ответственность за сбережение плодородия земель;

уделить особое внимание сфере образования на селе.

Культура и туризм

История, культура, традиции — это душа народа, основа его самобытности и национальной идентичности. История, культура и традиции Псковской области – уникальны, а знакомство с архитектурным, культурным и историческим наследием интересно для жителей области и гостей из других регионов. Важно содействовать созданию региональной программы поддержки муниципальных учреждений культуры (домов культуры, музеев, школ искусств и др.), реконструкции и (или) капитальному ремонту региональных и муниципальных детских школ искусств.

Партия продолжит развивать материально-техническую базу сельских учреждений культуры, реставрацию памятников, реализацию туристско-рекреационного кластера «Псковский».

В нашем регионе реализуется программа по обеспечению учреждений культуры передвижными культурными центрами — автоклубами. В Псковскую область за три года поступил 21 автоклуб на общую сумму 110 млн рублей. В 2022 году мероприятиями с участием передвижных культурных центров были охвачены более 25 тысяч человек.

В Псковской области при самом активном содействии партии «Единая Россия» идёт масштабная волонтерская работа по помощи военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО.

Своих не бросаем!

Псковское региональное отделение «Единой России» активно включилось в работу по оказанию помощи бойцам СВО и членам их семей.

На базе региональной и 25 местных общественных приемных партии был создан Волонтерский центр по оказанию помощи гражданам. Члены ­«Единой России», ее сторонники, волонтеры ежедневно оказывают помощь всем, кто оказался в непростой ситуации.

Региональное отделение партии передало для бойцов СВО квадрокоптеры, тепловизоры, медикаменты, большую партию специализированного снаряжения, мобильные бани, инструменты, строительные материалы. Волонтеры плетут маскировочные сети, делают блиндажные сети, собирают сухие суповые наборы. Также в 2023 году в зону СВО партийцы передали новые автомобили УАЗ, которые используются на передовой. Всего от Псковской области передали более 450 тонн гуманитарной помощи.

В Псковской области действуют региональные меры поддержки бойцов и их семей. Открылся филиал государственного фонда поддержки ветеранов специальной военной операции «Защитники Отечества», работает Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих, где можно получить помощь по широкому спектру вопросов в формате «одного окна».

Поддержка развития ТОСов

«Единая Россия» выступает за устойчивое развитие села и городов. Территориальное общественное самоуправление (ТОС) — ключ к более эффективной организации местного самоуправления, созданию комфортных условий и инфраструктуры для активного отдыха, как в городах, так и в сельских населенных пунктах.

Партия выступает за развитие территориального общественного самоуправления и считает одним из приоритетов в своей работе поддержку малых городов и поселков Псковской области.

Имеющийся потенциал позволяет продолжать положительную динамику развития сельских территорий региона.

Александр Козловский, секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы от Псковской области:

«Региональное отделение партии при поддержке губернатора будет последовательно отстаивать незыблемость социальных гарантий, продолжать проекты, направленные на улучшение качества жизни людей. В областном Собрании депутатов и в сотрудничестве с органами исполнительной власти мы продолжим работу по укреплению материальной базы социальных объектов, как городских, так и сельских. Мы и дальше будем прислушиваться к мнению людей, собирать предложения в Народную программу и создавать благоприятные условия для экономического развития всего региона и комфортной жизни каждого муниципалитета».

В настоящее время в Псковской области проходит ­кампания по ­выборам губернатора. Заявлены кандидаты от нескольких партий. ­Выдвинутый «Единой Россией» действующий глава региона Михаил Ведерников имеет электоральный рейтинг 85,8 %, о чем сообщил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. Это свидетельствует о ­высоком уровне электоральной поддержки партии. Сейчас крайне важно провести выборы честно и открыто, так как единственная надежда врагов и ­недоброжелателей нашей страны на то, что им удастся поставить под сомнение легитимность выборов.

*Указанные в настоящей статье положения были и будут реализовываться не иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Размещение оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Псковской области Ведерникова Михаила Юрьевича.