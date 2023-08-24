Политика

Андрей Беляев: Обязуюсь впредь показывать свои лучшие профессиональные качества

Переизбранный глава администрации Великих Лук Андрей Беляев поблагодарил депутатов городской Думы за оказанное доверие на 10-й сессии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Обязуюсь впредь показывать свои лучшие профессиональные качества и направлять все силы на благо жителей города, чтобы оправдать оказанное доверие в полном объеме», - сказал он.

Сегодня, 24 августа, на 10-м очередном заседании Великолукской городской Думы был избран глава администрации города. В должности утверждён Андрей Беляев, который занимал этот пост с 2021 года. За него проголосовал 21 депутат.