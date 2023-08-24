Политика

Андрей Беляев переизбран на пост главы администрации Великих Лук

Андрей Беляев переизбран на пост главы администрации Великих Лук сегодня, 24 августа, по результатам голосования депутатов городской Думы на 10-й сессии.

Кандидатуру Андрея Беляева поддержал 21 депутат. За кандидатуру заместителя главы администрации города Великие Луки Сергея Бурачёнка, также претендовавшего на пост главы городской администрации, проголосовали лишь два депутата.

Главу администрации Великих Лук избрали на срок полномочий Великолукской городской Думы 7-го созыва.

Напомним, первый и второй этапы конкурса на замещение должности главы администрации города Великие Луки состоялись в зале заседаний администрации города 15 августа. По их результатам комиссия предложила Великолукской городской Думе двух кандидатов для назначения на должность главы администрации - действующего главу администрации Андрея Беляева и и. о. заместителя главы администрации города по экономике и финансам Сергея Бурачёнка.

Процедура тайного голосования депутатов

Документы для участия в конкурсе принимались с 26 июля по 9 августа включительно.

В конце мая 2020 года губернатор Михаил Ведерников заявил, что областное правительство перестроит работу администрации Великих Лук. Причиной тому стали многочисленные жалобы от местных жителей на работу местных чиновников. В связи с этим в город на Ловати была отправлена группа специалистов правительства региона.

Смотрите также Правительство Псковской области перестроит работу администрации Великих Лук

В конце июля губернатор в своем видеообращении отметил, что «к чести администрации Великих Лук и лично Андрея Беляева» такая помощь была воспринята очень конструктивно. «Коллеги за прошедшее время провели очень серьёзную и вдумчивую работу по корректировке своих методик, требований, систем контроля. Результатом я доволен. Город становится чище и ухоженнее», - подчеркивал Михаил Ведерников.

Смотрите также Михаил Ведерников о Великих Луках: Город становится чище и ухоженнее

По информации ПЛН, на встрече с фракцией «Единая Россия» Андрею Беляеву высказали ряд критических замечаний по итогам работы губернаторской комиссии, после чего ему была обещана поддержка.

Андрей Беляев родился 1 января 1989 года в городе Нелидово Тверской области.

В родном городе с 6 лет занимался баскетболом. В 2006 году окончил среднюю общеобразовательную школу № 3 и поступил в Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта (ВЛГАФК) на кафедру теории и методики спортивных игр.

В 2011 году с отличием окончил ВЛГАФК и поступил в аспирантуру на отделение физиологии. Совмещал учебу в аспирантуре с работой тренером-преподавателем по баскетболу в СШ «Экспресс».

В 2015 году успешно защитил кандидатскую диссертацию по шифру 03.03.01 «физиология» в Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Присуждена ученая степень кандидата биологических наук.

С января 2016 года по октябрь 2017 года возглавлял детско-юношескую спортивную школу №3.

С октября 2017 года по ноябрь 2020 года руководил комитетом по физической культуре и спорту администрации города Великие Луки.

С ноября 2020 года работал заместителем директора МП «Водоканал» города Великие Луки.

24 августа 2021 года назначен главой администрации города Великие Луки.