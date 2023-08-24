Четыре человека серьёзно пострадали в результате ночного наезда автомобиля на пешехода в Пскове. ФОТО

Вернется ли жара в Псковскую область, рассказала синоптик

В Псковской области задержали диверсанта при попытке поджога релейного шкафа

Схема движения автобуса по маршруту №11 изменится в Пскове

«Дневной дозор»: как организовано наблюдение на выборах?

Начинается видеотрансляция круглого стола: Что такое легитимность и с чем ее едят?

Круглый стол: Что такое легитимность и с чем ее едят? ВИДЕО

Политика

Круглый стол: Что такое легитимность и с чем ее едят? ВИДЕО

Поделитесь новостью с друзьями Код для блога

Предлагаем вашему вниманию видеозапись круглого стола, посвященного сентябрьским выборам, который прошел в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 25 августа. Тема круглого стола «Что такое легитимность и с чем ее едят?». Ее обсудили: Илья Стрелков, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в ЕДГ-2023 на территории Псковской области, руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион»;

Андрей Маковский, кандидат политических наук, доцент кафедры управления ПсковГУ;

Наталья Мельникова, кандидат социологических наук, руководитель исследовательского центра Ассоциации малых и средних городов России;

Наталья Папишина, социолог. В качестве модератора на круглом столе выступил ведущий программы Константин Калиниченко.