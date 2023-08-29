Антон Минаков: Псковская ЛДПР не станет прибегать к дешевому пиару

Псковское региональное отделение ЛДПР относится к избирательной кампании серьезно и не будет прибегать к дешевому пиару. Об этом координатор регионального отделения, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков заявил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Он отметил, что лично не знаком с кандидатом из Республики Хакасия и не может давать пояснения по ходу его избирательной кампании. По мнению Антона Минакова, кандидат хотел привлечь к себе внимание, и у него это получилось. Однако в Псковской области представители ЛДПР использовать такие механизмы не собираются.
«Мы не пользуемся такими инструментами и не пытаемся привлечь внимание красивыми девушками и полуобнаженкой. Я не считаю, что это нужно. Я не отвечаю за поступки своих предшественников и всех однопартийцев, я отвечаю за Псковское региональное отделение», - подчеркнул Антон Минаков.
Размещение оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Псковской области Минакова Антона Александровича.