Политика

Антон Минаков: Псковская ЛДПР не станет прибегать к дешевому пиару

Псковское региональное отделение ЛДПР относится к избирательной кампании серьезно и не будет прибегать к дешевому пиару. Об этом координатор регионального отделения, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков заявил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«ЛДПР, по моему мнению, максимально серьезно подходит к кампании. Мы не собираемся шутить и привлекать к себе внимание дешевым пиаром. Мы нацелены на работу, и мы нацелены на результат», - заявил Антон Минаков, комментируя яркий предвыборный ролик кандидата от ЛДПР с участием полуобнаженной девушки в Республике Хакасия.

Он отметил, что лично не знаком с кандидатом из Республики Хакасия и не может давать пояснения по ходу его избирательной кампании. По мнению Антона Минакова, кандидат хотел привлечь к себе внимание, и у него это получилось. Однако в Псковской области представители ЛДПР использовать такие механизмы не собираются.

«Мы не пользуемся такими инструментами и не пытаемся привлечь внимание красивыми девушками и полуобнаженкой. Я не считаю, что это нужно. Я не отвечаю за поступки своих предшественников и всех однопартийцев, я отвечаю за Псковское региональное отделение», - подчеркнул Антон Минаков.

Размещение оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Псковской области Минакова Антона Александровича.