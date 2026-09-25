 
Политика

Антон Мороз и Евгений Васильев сложили депутатские полномочия

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Досрочное снятие депутатских полномочий в отношении Антона Мороза (округ Пскова №3) и Евгения Васильева (округ №6) рассмотрели депутаты Псковской городской Думы в рамках очередной сессии 25 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ранее Антон Мороз отказался от мандата в Законодательном Собрании Псковской области. Освободившийся мандат будет передан нынешнему главе Островского муниципального округа Дмитрию Быстрову. Сообщалось, что Антон Мороз может войти в состав Госдумы по списку «Единой России». 

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Евгений Васильев избрался в Заксобрание по одномандатному округу №2, где победил, набрав 7218 голосов.

«Для меня было большой честью трудиться с вами. Я находился не только среди опытнейших людей. Я убежден: все, что сейчас делается, идет на благо города. Вы меня научили общаться с людьми, прислушиваться к ним. Каждое ваше замечание - это направление к действию. Я благодарен вам за все. Я обрел хороших друзей и товарищей. Спасибо вам», - сказал Евгений Васильев.
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Пресс-портреты

Быстров Дмитрий Михайлович

Быстров Дмитрий Михайлович

Глава Островского муниципального округа.

Васильев Евгений Сергеевич

Васильев Евгений Сергеевич

Депутат Псковской городской Думы по округу №6, главный врач Детской областной клинической больницы

Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

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