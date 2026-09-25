Антон Мороз и Евгений Васильев сложили депутатские полномочия

Досрочное снятие депутатских полномочий в отношении Антона Мороза (округ Пскова №3) и Евгения Васильева (округ №6) рассмотрели депутаты Псковской городской Думы в рамках очередной сессии 25 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ранее Антон Мороз отказался от мандата в Законодательном Собрании Псковской области. Освободившийся мандат будет передан нынешнему главе Островского муниципального округа Дмитрию Быстрову. Сообщалось, что Антон Мороз может войти в состав Госдумы по списку «Единой России».

Евгений Васильев избрался в Заксобрание по одномандатному округу №2, где победил, набрав 7218 голосов.