Политика

Илья Стрелков: Мы обеспечиваем максимальную открытость выборного процесса

Штаб общественного наблюдения за выборами будет открыт в Пскове во время выборов с 8 по 10 сентября. Об этом сообщил руководитель регионального штаба, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков сегодня, 6 сентября, во время презентации Центра общественного наблюдения, передает корреспондент «МК в Пскове».

В преддверии выборов для наблюдателей в Псковской области провели 26 выездных обучающих семинаров для 596 человек. Все они прошли контрольное тестирование и получили направления для работы.

«Мы обеспечиваем максимальную открытость выборного процесса. Каждый человек может прийти сюда и на большом экране увидеть, как идут выборы», - отметил Илья Стрелков и подчеркнул, что отдельный компьютер позволит проводить наблюдение за дистанционным электронным голосованием.

Напомним, штаб общественного наблюдения будет работать в проектном офисе «Команды 2018» в Пскове с 8.00 до 20.00 с 8 по 10 сентября.

Выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование будет трехдневным — жители региона смогут выразить свое волеизъявление 8, 9 и 10 сентября, в Единый день голосования.

В эти дни в регионе также состоятся выборы главы Псковского района и определен состав депутатов муниципальных Собраний первого созыва в Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Стругокрасненском районах. В Куньинском и Пушкиногорском районах пройдут дополнительные выборы депутатов муниципальных Собраний седьмого созыва по округам № 1.

Избирательные кампании пройдут с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование будет доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области и на всех уровнях избирательных кампаний.