Политика

Псковское «Яблоко» объяснило подачу жалоб в Верховный суд о снятии списков кандидатов на выборы

Псковское региональное отделение партии «Яблоко» подало кассационные жалобы на решения судов об отмене регистрации списков партии на муниципальных выборах в Псковской области в Верховный суд, не дожидаясь выдачи определений Третьего кассационного суда общей юрисдикции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении партии.

«Понимая вероятность отрицательных решений Третьего кассационного суда по жалобам в защиту прав кандидатов от партии, наши представители подготовились к немедленной подаче вторых кассационных жалоб в Верховный суд. Процессуальный закон допускает подачу жалоб по избирательным спорам в Верховый суд без приложения решений нижестоящих судов с ходатайством о запросе этих решений Верховным судом. Этим правом мы воспользовались. Более того – мы пользовались им ранее», - отметили в отделении «Яблока».

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Все семь жалоб на решения нижестоящих судов, отменивших регистрацию списков партии «Яблоко», поданы в Верховный суд 5 сентября, сразу после оглашения определений Третьего кассационного суда. В этот же день Верховный суд электронно подтвердил их получение. Всем делам присвоены соответствующие номера.

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Напомним, списки партии «Яблоко» сняли с выборов собраний депутатов Красногородского, Локнянского, Новоржевского, Опочецкого, Печорского, Пыталовского, Стругокрасненского муниципальных округов первого созыва. На выборах депутатов Невельского муниципального округа первого созыва единый список партии отказались заверять.

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Списки сняли по заявлениям трех партий: региональных отделений «Партии роста», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

Законность списков кандидатов на выборы в Псковской области от регионального отделения партии «Яблоко» поставил под сомнение председатель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов. Он пояснял, что списки были заверены недавно избранным председателем псковского «Яблока» Артуром Гайдуком 16 июля. При этом в должность Артур Гайдук вступил только 18 июля.