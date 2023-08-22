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Политика

Лидер «Яблока» обратился в ЦИК и Генпрокуратуру в связи со снятием списков партии в Псковской области

22.08.2023 14:20|ПсковКомментариев: 2

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков направил обращения в Центризбирком, Генпрокуратуру и Высшую квалификационную коллегию судей РФ по поводу ситуации в Псковской области, где суды сняли с муниципальных выборов семь списков партии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Яблока».

Ранее суды сняли единые списков кандидатов от «Яблока» на выборах собраний депутатов Красногородского, Локнянского, Новоржевского, Опочецкого, Печорского, Пыталовского, Стругокрасненского муниципальных округов первого созыва.

Списки сняли по заявлениям трех партий: региональных отделений «Партии роста», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

Региональное отделение «Яблока» пытается обжаловать решения судов.

Ранее председатель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов поставил под сомнение законность списков кандидатов на выборы в Псковской области от регионального отделения партии «Яблоко». Он пояснял, что списки были заверены недавно избранным председателем псковского «Яблока» Артуром Гайдуком 16 июля. При этом в должность Артур Гайдук вступил только 18 июля.

Артур Гайдук, комментируя ситуацию в беседе с корреспондентом ПЛН, заявлял, что не ожидает проблем со списками. Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов обещал разобраться, если поступит соответствующая жалоба.

Также Игорь Сопов назвал эмоциональным заявление регионального совета партии о том, что в Псковской области якобы организована «политическая атака» с целью сорвать участие в муниципальных выборах списков кандидатов, выдвинутых партией «Яблоко». Он также считает, что заявление «Яблока» вводит избирателей в заблуждение.

Теги: #Яблоко #выборы 2023
Источник: Псковская Лента Новостей
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