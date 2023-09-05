Политика

Избирателям рекомендуют отключить VPN в телефоне при онлайн-голосовании

При дистанционном электронном голосовании рекомендуется отключить VPN в телефоне, сообщается в Telegram-канале Избирательной комиссии Псковской области.

«Планируете голосовать на выборах с помощью ДЭГ? Обратите внимание! Доступ к дистанционному электронному голосованию будет ограничен на устройствах с активным VPN-соединением. Поэтому перед голосованием на портале vybory.gov.ru избирателям рекомендуется отключить VPN в телефоне», - говорится в сообщении.

Напомним, 10 сентября 2023 года пройдут выборы губернатора Псковской области. Голосование будет трехдневным — жители региона смогут выразить свое волеизъявление 8, 9 и 10 сентября, в Единый день голосования.

В эти дни в регионе также состоятся выборы главы Псковского района и определен состав депутатов муниципальных Собраний первого созыва в Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Стругокрасненском районах. В Куньинском и Пушкиногорском районах пройдут дополнительные выборы депутатов муниципальных Собраний седьмого созыва по округам № 1.

Избирательные кампании пройдут с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование будет доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области и на всех уровнях избирательных кампаний.