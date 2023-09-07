Спикер регионального парламента Александр Котов проголосовал на губернаторских выборах

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов проголосовал на губернаторских выборах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Александр Котов подчеркнул, что проголосовать дистанционно можно в любом месте, где есть устойчивый интернет, имея при себе телефон, и призвал всех жителей области пользоваться современными возможностями.
«Очень важно прийти и отдать свой голос. Выборы губернатора, на мой взгляд, самые важные региональные выборы, мы избираем себе лидера на предстоящие пять лет. Также очень важно прийти и на муниципальные выборы, проголосовать за депутатов или главу муниципального образования, для того, чтобы люди, которым доверяют избиратели, могли спокойно, уверенно, опираясь на поддержку, работать и развивать свои муниципалитеты и нашу псковскую область», - подчеркнул председатель регионального парламента.
Напомним, избирательная кампания проходит с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области. Воспользоваться онлайн голосованием смогут 52120 жителей, ранее подавших заявление.
Проголосовать дистанционно можно на портале vybory.gov.ru с 8 сентября с 8.00 до 20.00 10 сентября 2023 года.