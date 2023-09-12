Петр Алексеенко: КПРФ выполнила на выборах программу-минимум

КПРФ на прошедших выборах в Псковской области выполнила программу-минимум. Об этом первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко сообщил в ходе круглого стола, посвященного итогам электорального сезона-2023, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Вчера на бюро обкома КПРФ мы рассмотрели предварительные итоги выборов, признали работу отделений и избирательного штаба удовлетворительной, так как в основном мы выполнили программу-минимум, то есть сохранили лидерство КПРФ как лидирующей оппозиционной партии в области, ну и в муниципалитетах, где проводили выборы, мы прибавили, на одного депутата у нас стало больше в этих районах. От общего количества депутатов, где разыгрывались места, у нас более 12%. Мы знаем, что муниципальный фильтр — 7%, так что мы в этих районах уже набрали необходимое количество депутатов, даже с запасом», - сказал Петр Алексеенко.
Он добавил, что наблюдатели от КПРФ отработали на участках также удовлетворительно, существенных нарушений не было, и итоги выборов КПРФ признает.