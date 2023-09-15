Политика

«Круглый стол»: Представители партий об итогах электорального сезона-2023. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись круглого стола, посвященного итогам электорального сезона-2023, который прошел эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 15 сентября.

Несколько дней назад итоги выборов подводили эксперты, а на этот раз к разговору пригласили представителей региональных отделений партий:

• Александр Братчиков, член регионального политсовета партии «Единая Россия»;

• Петр Алексеенко, первый секретарь Псковского обкома КПРФ;

• Антон Минаков, координатор регионального отделения ЛДПР;

• Игорь Романов, председатель регионального отделения «Партии роста»;

• Андрей Маковский, председатель регионального отделения партии «Новые люди»;

• Николай Кузьмин, активист регионального отделения партии «Яблоко».

Участники обсуждения высказали свое мнение по поводу итогов прошедшего электорального цикла и причин, которые на них повлияли, рассказали, над чем предстоит провести работу над ошибками и поделились дальнейшими планами.