Политика

Игорь Иванов: Михаил Ведерников — профсоюзный губернатор

Председатели областных профсоюзных организаций, руководство профсоюзного регионального объединения и профсоюзные активисты сегодня, 27 сентября, приняли участие в церемонии вступления Михаила Ведерникова в должность губернатора Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

«Михаил Юрьевич, можно сказать, профсоюзный губернатор! При его активном участии многие профсоюзные вопросы решены, многие решаются. Достигнут высокий уровень социального партнерства в регионе. Мы поздравляем Михаила Юрьевича Ведерникова с вступлением в должность и продолжим совместную работу на благо человека труда», - прокомментировал событие председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Смотрите также Михаилу Ведерникову вручили должностной знак губернатора. ФОТО

Напомним, Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области сегодня, 27 сентября. Церемония инаугурации прошла в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.

Смотрите также Михаил Ведерников вновь вступил в должность губернатора Псковской области

8-10 сентября в Псковской области завершилась большая избирательная кампания, жители региона избрали губернатора. Михаил Ведерников («Единая Россия») победил, набрав 86,3% голосов, его кандидатуру поддержали 167 250 избирателей.