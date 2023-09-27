Политика

«Потягнем за Отечество»

Сегодня в Пскове состоялась церемония вступления в должность губернатора Михаила Ведерникова.

Торжественное действо в Большом концертном зале областной филармонии прошло в высшей степени эффектно и красиво. Всё в сценарии было выверено и выглядело стройно, как спина выносившего на сцену государственный флаг гвардейца.

Тридцатиминутную официальную часть расписали едва ли не по секундам, акценты расставили идеологически верно, всё тут было в полном соответствии с основными федеральными трендами.

Со сцены БКЗ выступил полпред президента России в СЗФО Александр Гуцан.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон дал напутствие губернатору и подарил ему икону архангела Михаила.

С большого экрана на сцене к собравшимся обратились секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, участники СВО, а еще друзья Псковской области и ее губернатора - олимпийский чемпион Алексей Немов и актер Гоша Куценко.

Вот так это было - и никакой, прежде привычной, «самодеятельности» и «отсебятины» - выступлений местных, спонтанных проявлений чувств, неформального общения с бокалом шампанского и т.п. Словом, ничего такого, что рождало бы воспоминания об «инаугурациях» давно минувших дней, когда если не всё, то многое было по-другому - и во взаимоотношениях губернаторов с местными элитами, и в характере контактов регионального руководителя с федеральным центром, и в церемониях вступления в должность - тоже.

Теперь всё иначе - и прошедшее сегодня мероприятие, в ходе которого выступали посланники федеральной власти, а местные только внимали государевым людям, всё это в очередной раз продемонстрировало.

Напомню, что этот стиль был задан еще на первой церемонии вступления Михаила Ведерникова в должность в сентябре 2018-го.

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Правда, пять лет назад для многих - по крайней мере, для тех, кто помнит другую модель взаимоотношений и иные церемонии, данный формат был еще не совсем понятен, у кого-то он вызывал вопросы и даже тихое непубличное неприятие. Теперь с этим пережитком прошлого покончено. Все всё поняли и приняли.

Именно такой стиль теперь воспринимается как норма. По крайней мере, теми, кто собрался сегодня в большом концертном зале филармонии, ведь все они - люди системные. Соответственно, и разговор с ними шел на языке этой самой системы. Первая благодарность тут - федеральной власти. Далее - нацпроекты, которые, как раньше песня, нам строить и жить помогают. Несгибаемая вертикаль. Государственность и патриотизм. Разумеется, не случайно свое выступление повторно вступивший в должность губернатор завершил начертанной на псковском гербе фразой, основанной на словах князя Довмонта: «Потягнемъ за Отечество!».

Александр Савенко