Евгений Михайлов: Вступление в должность губернатора Михаила Ведерникова прошло эффектно

Церемония вступления в должность губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 27 сентября прошла выверенно, красиво и эффектно. Такое мнение бывший губернатор Псковской области Евгений Михайлов выразил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
А вот эмоциональная обстановка, продолжил он, сегодня резко отличается. В частности, это связано с фактическим отсутствием конкуренции в борьбе на выборах за первое место.
«Эмоционально, понятно, ситуация другая. Раньше это была рубка, я с другой точки зрения это все наблюдал. Была реальная рубка, были "жертвы", в зале сидели не только друзья, но и конкретные политические враги», - поделился воспоминаниями гость студии.
Он отметил, что избирательная кампания-2023 прошла спокойно и без особого напряжения.
Говоря о рассадке на церемонии инаугурации, Евгений Михайлов заметил, что сегодня вперед выдвигаются федералы, а представители региональных политических и административных элит, по сути, стали менее самостоятельными и в большей степени являются исполнителями, что отражено и на их местах в зале.