Политика

Евгений Михайлов: Вступление в должность губернатора Михаила Ведерникова прошло эффектно

Церемония вступления в должность губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 27 сентября прошла выверенно, красиво и эффектно. Такое мнение бывший губернатор Псковской области Евгений Михайлов выразил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Количество людей на инаугурации и раньше было немалым. А технически сейчас гораздо лучше — все четко, выверенно, красиво, эффектно. Технологически все прошло штатно», - оценил церемонию инаугурации Евгений Михайлов.

А вот эмоциональная обстановка, продолжил он, сегодня резко отличается. В частности, это связано с фактическим отсутствием конкуренции в борьбе на выборах за первое место.

«Эмоционально, понятно, ситуация другая. Раньше это была рубка, я с другой точки зрения это все наблюдал. Была реальная рубка, были "жертвы", в зале сидели не только друзья, но и конкретные политические враги», - поделился воспоминаниями гость студии.

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Он отметил, что избирательная кампания-2023 прошла спокойно и без особого напряжения.

Говоря о рассадке на церемонии инаугурации, Евгений Михайлов заметил, что сегодня вперед выдвигаются федералы, а представители региональных политических и административных элит, по сути, стали менее самостоятельными и в большей степени являются исполнителями, что отражено и на их местах в зале.