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Политика

«Рейтингомер»: эхо прошлого и урагана

09.10.2023 18:10|ПсковКомментариев: 0

Всем привет! Вот и новая неделя, а значит снова перед вами столь же субъективный, сколь и обоснованный, оценочный обзор за прошедшую неделю активности политиков, чиновников и прочих публичных персон, связанных с Псковской областью, от Господина Рейтингомера.

 

Как всегда, оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

-5 Софья Пугачева

Наихудшее положение на информационном поле сложилось у пока еще главы Новоржевского района от партии «Яблоко» Софьи Пугачевой. Сначала она подверглась публичной критике со стороны губернатора Михаила Ведерникова за неготовность муниципалитета к отопительному сезону: только Новоржевский и Пустошкинский районы не получили соответствующие паспорта готовности, из-за чего областному правительству пришлось выделять дополнительные средства на оборудование и закупку топлива. А потом еще и руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Армен Мнацаканян заявил, что «поганой метлой выгнал бы главу района с её командой, потому что это полное безразличие».

Затем пришла новость, что часть все же заготовленного топлива (в виде отходов от производства пиломатериалов) сгорела в Новоржеве в ночь с 4 на 5 октября.

-4 Степан Парфенов

Врио управления информполитики правительства региона Степан Парфенов вновь заработал негативную оценку — за неспособность наладить нормальную работу управления и подведомственного ему госмедиахолдинга Псковской области. А бегство сотрудников из управления еще больше усугубило проблемы в организации медиапланирования и взаимодействия со СМИ. А отсутствие внятной государственной информполитики в собственных государственных региональных СМИ в такое время вовсе выглядит нарочитым: например, выступление президента Владимира Путина на Валдайском форуме 5 октября флагманское СМИ областного госмедиахолдинга практически проигнорировало.

-3 Петр Алексеенко

Первый секретарь псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко заслуживает «неуд» за подмену настоящей политической борьбы лишенным большого смысла и практической пользы сведением счетов с бывшим президентом России Борисом Ельциным по случаю 30-летия октябрьских событий 1993 года — расстрела Верховного Совета. Заявление обкома по этому поводу пестрело избитыми лозунгами: «банда Ельцина», «вечно пьяный уралец», «ельцинская камарилья», «символ предательства и чудовищного обмана». Возможно, псковским коммунистам стоило бы вспомнить свои собственные призывы «перестать воевать с мертвыми» (по случаю нападок на Ленина и Сталина), и для начала попробовать сказать нечто хлесткое и бескомпромиссное нынешним власть предержащим?

-2 Наталья Ильина

Ректор ПсковГУ заработала отрицательную оценку за инцидент с оторванным фрагментом кровли главного корпуса вуза во время урагана 7 октября.

Спору нет: стихия не пощадила многие строения в Псковской области и еще восьми регионах России, однако новость с повреждением университетского здания приобретает особый оттенок, если вспомнить, что нечто подобное уже происходило в декабре 2015 года, а затем — в течение нескольких последних лет — в главном корпусе велись масштабные капремонтные работы, о чем бравурно рапортовала университетская пресс-служба. Получается, навели косметику, а про самое главное — инженерную надежность — забыли?

-1 Николай Красиков

Покинувший пост главврача Псковского перинатального центра Николай Красиков, проработавший в этой должности менее 2 лет, заработал напоследок свой минус «по совокупности»: на этом посту он запомнился лишь комичными заявлениями (например, от том что наш «роддом» не уступает швейцарским клиникам), заметным увеличением стоимости некоторых платных услуг и сомнительной репутацией в коллективе.

0 Сергей Новохатка

Нейтральная оценка по традиции достаётся назначенцу — в этот раз бывшему заместителю управления информполитики правительства Псковской области Сергею Новохатке, который занял должность директора по коммуникациям завода «Титан-Полимер». Он был одним из ключевых сотрудников управления, давно известен в регионе как опытный и ответственный исполнитель и профессионал, поэтому есть все основания полагать, что на новом месте он сможет проявить себя по достоинству, тогда как в управлении информполитики с его уходом проблемы лишь усугубятся.

+1 Артур Гайдук

Председатель регионального отделения партии «Яблоко» Артур Гайдук заслужил положительную оценку за последовательную «отработку» резонансной истории с установкой в Великих Луках памятника Иосифу Сталину. На минувшей неделе — после отказа региональной прокуратуры признать установку памятника незаконной — он обратился с жалобой на бездействие местного надзорного ведомства уже в Генеральную прокуратуру РФ.

+2 Александр Грацкий

Заработавший в прошлый раз «минус» начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий в этот раз получает «плюс» за работу городских коммунальных служб по устранению последствий обрушившегося на Псков урагана. Коммунальщики работали достаточно слажено и оперативно, так что серьезных инцидентов, вину за которые можно было бы вменить им, не отмечено.

+3 Александр Братчиков

Вице-спикер Псковского областного Собрания, единоросс Александр Братчиков заслужил положительную оценку за активность и открытость в полемиках с оппонентами. В отличие от многих других представителей партии власти, он не просто готов к дискуссии, но и делает это достаточно эффективно. Так, на неделе он принял участие в поединке с эсером Олегом Брячаком в программе «Армрестлинг» ПЛН-FM, ранее, во время предвыборной кампании, он также нередко представлял «Единую Россию» на дебатах и круглых столах с оппонентами.

+4 Ольга Тимофеева

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Типофеева может записывать себе в актив сразу несколько позитивных достижений. Это и прошедший в регионе в очередной раз фестиваль «Другое искусство», и победа в окружном этапе Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Дни Пушкинской поэзии и русской культуры в Пушкиногорском районе, а также фестиваль «Наше море» в Гдовском районе (не случайно, подведение итогов окружного этапа также проходило в Пскове).

+5 Александр Серавин

Политический вице-губернатор Псковской области Александр Серавин по итогам успешно проведенных в Псковской области выборов укрепил свои позиции и вновь проходит по категории «отличники» в общероссийском рейтинге политических вице-губернаторов — важное достижение накануне президентской избирательной кампании.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. Всем пока!

Теги: #Рейтингомер
Источник: Псковская Лента Новостей
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