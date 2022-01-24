Общество

Перинатальный центр Пскова не уступает швейцарским клиникам - Николай Красиков

Псковский перинатальный центр ничем не уступает даже самым серьезным швейцарским клиникам. Такое мнение на пресс-конференции в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал главный врач медицинского учреждения Николай Красиков.

«По материально-технической базе Псковский перинатальный центр, поверьте, мне есть, с чем сравнить, я был во многих регионах, не уступает самым крупным, передовым, высококлассным и сервисным учреждениям в нашей стране», - подчеркнул Николай Красиков.

По его словам, это касается и условий пребывания женщин в перинатальном центре, и оборудования, «блестящих» технических решений в плане организации вентиляции, системы отопления, энергоснабжения, пожарной безопасности.

«Недавно в Псков приезжали коллеги из Москвы, они рассматривали возможность переехать в Псковскую область. Супруг, доктор, который хотел перейти к нам на работу, а несколько лет он учился и работал в Швейцарии, дал аналогичный комментарий: Псковский перинатальный центр ничем не уступает даже самым серьезным швейцарским клиникам», - добавил Николай Красиков.