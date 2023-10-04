Общество

Крышу сорвало с главного корпуса ПсковГУ

Крышу сорвало с главного корпуса ПсковГУ, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Камеры «ПсковЛайн»

Сильный ветер накрыл Псковскую область 7 октября, порывы ветра достигали 21 метра в секунду.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

Нужно убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, убрать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу. Необходимо закрыть окна.

Машину следует поставить в гараж, при отсутствии гаража машину лучше парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, стоит обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Нужно избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер: 112 или 101.