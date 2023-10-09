Политика

Армен Мнацаканян: Мы не злобные, но все записываем в тетрадь

В отношениях между депутатами и чиновниками в Псковской области на парламентском часе отсутствует унижение. Об этом заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян сообщил в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«По поводу того, что чиновники нас ни во что не ставят, я могу так сказать, что если некоторые руководители не пришли на парламентский час – мы заметили. Мы люди не слепые, все это видим. Люди мы не злобные, но все записываем в тетрадь», – рассказал Армен Мнацаканян.

Он добавил, что со стороны членов партии «Единая Россия» никогда не было унижения чиновников. «Мы никого не унижаем, и самое главное – допытываемся до глубинных причин, и понимаем, что надо делать дальше», – заключил депутат.