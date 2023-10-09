Политика

Алексей Наумец вошел в состав комитета Совета Федерации по обороне

Сенатор РФ от Псковской области, бывший командир 76-й десантно-штурмовой дивизии генерал-майор Алексей Наумец вошел в состав комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Об этом сообщается на сайте верхней палаты российского парламента.

Алексей Наумец в студии ПЛН FM

«На 552-м заседании Совета Федерации были представлены наделенные полномочиями сенаторов РФ представитель от законодательного органа государственной власти Республики Саха (Якутия) Сахамин Афанасьев, представитель от законодательного органа государственной власти Республики Башкортостан Олег Голов, представитель от исполнительного органа государственной власти Вологодской области Ольга Данилова, представитель от законодательного органа государственной власти Тульской области Марина Левина, представитель от законодательного органа государственной власти Смоленской области Артем Малащенков, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Алексей Наумец, представитель от законодательного органа государственной власти Ярославской области Наталия Косихина. Принято постановление Совета Федерации о введении в состав комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера сенаторов РФ Сахамина Афанасьева и Олега Голова, в состав комитета СФ по обороне и безопасности – сенаторов РФ Алексея Наумца и Дмитрия Рогозина», – говорится в сообщении.

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Алексей Наумец представляет интересы Псковской области в Совете Федерации с 28 сентября. Соответствующий указ подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Алексей Наумец в Вооруженных силах РФ с 1986 года. В течение многих лет его служба была тесно связана с Псковской областью. С 2005 по 2007 год он был начальником штаба - заместителем командира 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии. С 2013 по 2018 год возглавлял Псковское соединение ВДВ. До назначения в Совет Федерации Наумец занимал должность врио начальника штаба - первого заместителя командующего ВДВ РФ.