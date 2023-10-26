Политика

Невельский муниципальный округ возглавил Олег Майоров

Действующий глава Невельского района Олег Майоров избран главой Невельского муниципального округа. Такое решение приняли на сессии окружного Собрания 30 октября.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Кандидатуру Олега Майора поддержали 16 депутатов. Он работает в администрации Невельского района с марта 2000 года. Начинал с должности заместителя главы администрации района по управлению муниципальным имуществом. 23 октября 2008 года назначен первым заместителем главы администрации района. В сентябре 2018 года избран главой Невельского района.

Вторым кандидатом на пост руководителя муниципального округа была глава Туричинской волости Зинаида Лялина, за ее кандидатуру проголосовал один депутат. Всего присутствовало 17 из 18 депутатов.

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Сегодня, 30 октября, также избран глава Локнянского муниципального округа, им стал Иван Белугин.

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27 октября были избраны главы Новоржевского и Пыталовского муниципальных округов.

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Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

В феврале Псковское областное Собрание приняло соответствующие областные законы.

Было объявлено, что с вступлением в силу нормативных правовых актов в Псковской области появятся Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа.

В апреле областные депутаты приняли правовую основу для формирования новых органов местного самоуправления в восьми преобразованных муниципальных образованиях.