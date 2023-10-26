Политика

Вера Кондратьева избрана главой Пыталовского муниципального округа

Действующая глава Пыталовского района избрана главой Пыталовского муниципального округа на сессии Собрания 27 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районном Собрании.

Ее кандидатуру поддержали 11 из 15 присутствующих депутатов. Три голоса отдали за главу сельского поселения «Гавровская волость» Валерия Васильева. Один бюллетень признали недействительным.

Вера Кондратьева родилась 6 ноября 1963 года в городе Пыталово Псковской области. В 1987 году закончила Псковский государственный педагогический институт по специальности «учитель биологии и химии». В 2007 году окончила Северо-Западную академию государственной службы по специальности «юриспруденция».

До 2007 года работала директором Пыталовской средней общеобразовательной школы. В администрации Пыталовского района работает с июня 2007 года. С 11 января 2009 года - заместитель главы администрации Пыталовского района. 9 сентября 2018 года избрана главой Пыталовского района (80,33%, 3 656 избирателей).