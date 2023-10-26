Политика

Любовь Трифонова избрана главой Новоржевского муниципального округа

Любовь Трифонова избрана главой Новоржевского муниципального округа на сессии Собрания 27 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Любовь Трифонова родилась в 1972 году, имеет высшее образование, муниципальный стаж и опыт управленческой работы. Работала начальником отделения по Новоржевскому району ГКУ ПО «Областной центр занятости населения».

Ее кандидатуру поддержали 13 из 15 присутствующих депутатов (кроме КПРФ). Два бюллетеня признали недействительными. Двое представителей фракции КПРФ воздержались от утверждения результатов тайного голосования. Софья Пугачева, глава района, не присутствовала на сессии Собрания, как и на трёх прошлых заседаниях.

Вторым кандидатом на пост главы муниципального округа стала Оксана Федорова - главный редактор газеты «Земля новоржевская».

Вице-спикер Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян пожелал Любови Трифоновой крепости духа с надеждой, что положение дел в муниципалитете изменится в лучшую сторону, что будет подлинная, а не словесная забота о людях.

Депутат регионального парламента Андрей Михайлов в свою очередь пожелал ей решительности в действиях. Оба парламентария нацелили ее на конструктивное взаимодействие с правительством области.