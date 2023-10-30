Особенность Молодежного парламента назвал Виктор Остренко

Особенность Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов заключается в коллегиальности. Такое мнение озвучил вице-спикер регионального парламента, куратор Молодежного парламента Виктор Остренко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По мнению Виктора Остренко, в этом деятельность молодежного парламента отличается от небольших некоммерческих организаций.
«Разные точки зрения и позиции – это камертон правильности, генерируемых решений и на высшем уровне, может быть, как раз в предложенных законодательных инициативах для законодательного органа», - заключил он.