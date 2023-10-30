Политика

Молодежный парламент станет хорошей площадкой для начала политической деятельности — советник вице-спикера

Опыт, полученный в составе Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, можно применить в большинстве сфер деятельности. Такое мнение озвучила советник заместителя регионального парламента Юлия Лысова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Это разносторонний опыт, который молодой человек сможет применить в большой сфере деятельности. Не исключаю, что могут быть неоправданные ожидания, разочарования. Человек понимает, что пришел не туда. Такое тоже у нас случалось и не раз. Если говорить о том, что получит член Молодежного парламента в качестве сухого остатка, то, конечно, это большой опыт, который на самом деле будет уникальным. Исходя из этого, он сам сделает выводы», - сказала она.

По мнению Юлии Лысовой, Молодежный парламент станет хорошей стартовой площадкой, если человек заинтересован в политической деятельности.

«Он может пойти в следующий состав, если позволяет возраст. Состав формируется на два года, и два года пролетают быстро. Некоторые ребята начинают только раскрываться на второй год. Они понимают, что к чему и как. Сейчас будет абсолютно новая история в плане деятельности самого молодежного парламента», - продолжила она.

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Советник вице-спикера уточнила, что после года работы ребята смогут делать выводы и дальше планировать свое направление работы.