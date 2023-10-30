Молодежный парламент станет хорошей площадкой для начала политической деятельности — советник вице-спикера

Опыт, полученный в составе Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, можно применить в большинстве сфер деятельности. Такое мнение озвучила советник заместителя регионального парламента Юлия Лысова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По мнению Юлии Лысовой, Молодежный парламент станет хорошей стартовой площадкой, если человек заинтересован в политической деятельности.
«Он может пойти в следующий состав, если позволяет возраст. Состав формируется на два года, и два года пролетают быстро. Некоторые ребята начинают только раскрываться на второй год. Они понимают, что к чему и как. Сейчас будет абсолютно новая история в плане деятельности самого молодежного парламента», - продолжила она.
Советник вице-спикера уточнила, что после года работы ребята смогут делать выводы и дальше планировать свое направление работы.