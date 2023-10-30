О значимости баланса при кураторстве Молодежного парламента рассказал Виктор Остренко

Главное при кураторстве Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов — не погружаться глубоко в деятельность ребят. Такое мнение озвучил вице-спикер регионального парламента, куратор Молодежного парламента Виктор Остренко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Напомним, на сессии 24 октября депутаты регионального парламента одобрили новый принцип формирования Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании. 13 мест из 26 мест в Молодежном парламенте распределят партии в соответствии с численным представительством в областном Собрании, вторую половину коллегиального органа сформируют депутаты-одномандатники. Они наделят молодых людей статусом своих помощников. Состав Молодежного парламента сформируют по новому принципу на двухлетний срок полномочий до 1 января 2024 года.