Политика

О значимости баланса при кураторстве Молодежного парламента рассказал Виктор Остренко

Главное при кураторстве Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов — не погружаться глубоко в деятельность ребят. Такое мнение озвучил вице-спикер регионального парламента, куратор Молодежного парламента Виктор Остренко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Здесь главное - слишком глубоко в деятельность ребят не погружаться. Если ты начинаешь муштровать, то на самом деле получается так, что вся инициатива будет исходить от тебя. Они будут ждать, когда произойдет команда от наставника. Достаточно того, что рядом с ними персонально их наставник, депутат, с которым они будут выстраивать взаимодействие. Это системная работа, которая предполагает погружение и начинать будем с азов. Важна мотивационная составляющая, чтобы они реально осознавали свою роль и значение во всем этом процессе», - сказал Виктор Остренко.

Смотрите также Члены Молодежного парламента станут помощниками депутатов-одномандатников

Напомним, на сессии 24 октября депутаты регионального парламента одобрили новый принцип формирования Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании. 13 мест из 26 мест в Молодежном парламенте распределят партии в соответствии с численным представительством в областном Собрании, вторую половину коллегиального органа сформируют депутаты-одномандатники. Они наделят молодых людей статусом своих помощников. Состав Молодежного парламента сформируют по новому принципу на двухлетний срок полномочий до 1 января 2024 года.