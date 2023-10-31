Политика

Валерий Зайцев принёс присягу и вступил в должность главы Печорского муниципального округа

Валерий Зайцев принёс присягу главы Печорского муниципального округа и официально вступил в должность руководителя муниципалитета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Жители района доверили вам управление особенного муниципалитета Псковской области. Более пяти веков на приграничной территории дружно соседствуют представители разных народов и культур, коренное население и монахи обители. Православная жемчужина России – Псково-Печерский монастырь является мощным центром притяжения паломников и туристов, что налагает особую ответственность на местные органы власти. Благодаря большой юбилейной дате в инфраструктуру и благоустройство территорий удалось привлечь колоссальные по меркам района средства. Печеряне с нетерпением ожидают завершения масштабных работ и верят в их успех под вашим началом», - зачитал приветственный адрес председателя Собрания Александра Котова присутствующий на торжественном мероприятии вице-спикер Виктор Остренко.

Кандидатуру Валерия Зайцева на пост главы Печорского муниципального округа поддержали все депутаты единогласно. Вторым претендентом на эту должность был начальник управления образования Печорского района Сергей Авдеев.

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Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

В феврале Псковское областное Собрание приняло соответствующие областные законы.

Было объявлено, что с вступлением в силу нормативных правовых актов в Псковской области появятся Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа.

В апреле областные депутаты приняли правовую основу для формирования новых органов местного самоуправления в восьми преобразованных муниципальных образованиях.