Политика

Главой Печорского муниципального округа избран Валерий Зайцев

Заместитель главы администрации Печорского района Валерий Зайцев избран главой Печорского муниципального округа. Такое решение приняли на сессии окружного Собрания 31 октября.

Его кандидатуру поддержали все депутаты единогласно. Вторым претендентом на этот пост стал начальник управления образования Печорского района Сергей Авдеев.

Ранее избрали глав Опочецкого, Локнянского, Невельского, Новоржевского и Пыталовского муниципальных округов.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

В феврале Псковское областное Собрание приняло соответствующие областные законы.

Было объявлено, что с вступлением в силу нормативных правовых актов в Псковской области появятся Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа.

В апреле областные депутаты приняли правовую основу для формирования новых органов местного самоуправления в восьми преобразованных муниципальных образованиях.