Политика

КПРФ не успела «забронировать» место для митинга в центре Пскова на 7 ноября

Коммунисты хотели провести митинг у памятника Владимиру Ленину на одноименной площади в центре Пскова 7 ноября, в День Октябрьской революции, однако оказалось, что место на это время уже забронировали под другое мероприятие. Об этом первый секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко сообщил в программе «Политбюро» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы хотели 7 ноября у памятника Ленину встретиться, как обычно, а нам городские власти сказали: "Не, ребята, извините. Там другое мероприятие проходить будет". Тогда мы решили провести мероприятие у памятника "Пушкин и крестьянка", на нашем намоленном месте. Нам сказали: "Не, ребята, там тоже будут проходить мероприятия — как раз 7 ноября, в рабочее время. Идите в сквер 60-летия Октября"», - поделился Петр Алексеенко.

Ранее на сессии областного Собрания лидер обкома сообщал, что школьников не удается привлечь на патриотические мероприятия движения «Русский лад».