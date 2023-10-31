КПРФ не успела «забронировать» место для митинга в центре Пскова на 7 ноября

Коммунисты хотели провести митинг у памятника Владимиру Ленину на одноименной площади в центре Пскова 7 ноября, в День Октябрьской революции, однако оказалось, что место на это время уже забронировали под другое мероприятие. Об этом первый секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко сообщил в программе «Политбюро» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Ранее на сессии областного Собрания лидер обкома сообщал, что школьников не удается привлечь на патриотические мероприятия движения «Русский лад».
Отметим, «Политбюро» - это место для свободных дискуссий, споров, размышлений, острых вопросов и диалога со слушателями в прямом эфире. Заранее предупреждаем: мы будем провоцировать, нападать, ставить политиков в неудобное положение, прессинговать. Трепещите. Кто боится - пусть не приходит. Трусам в «Политбюро» не место.
Когда политики боятся сказать лишнее и стремятся лакировать действительность, кто-то должен задавать им острые вопросы и поднимать неудобные темы. Важно не замалчивать проблемы, а говорить о них вслух. В этом - миссия нового совместного проекта интернет-портала Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM».