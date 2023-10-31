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Политика

КПРФ не успела «забронировать» место для митинга в центре Пскова на 7 ноября

01.11.2023 14:29|ПсковКомментариев: 0

Коммунисты хотели провести митинг у памятника Владимиру Ленину на одноименной площади в центре Пскова 7 ноября, в День Октябрьской революции, однако оказалось, что место на это время уже забронировали под другое мероприятие. Об этом первый секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко сообщил в программе «Политбюро» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). 

«Мы хотели 7 ноября у памятника Ленину встретиться, как обычно, а нам городские власти сказали: "Не, ребята, извините. Там другое мероприятие проходить будет". Тогда мы решили провести мероприятие у памятника "Пушкин и крестьянка", на нашем намоленном месте. Нам сказали: "Не, ребята, там тоже будут проходить мероприятия — как раз 7 ноября, в рабочее время. Идите в сквер 60-летия Октября"», - поделился Петр Алексеенко.   

Ранее на сессии областного Собрания лидер обкома сообщал, что школьников не удается привлечь на патриотические мероприятия движения «Русский лад». 

Отметим, «Политбюро» - это место для свободных дискуссий, споров, размышлений, острых вопросов и диалога со слушателями в прямом эфире. Заранее предупреждаем: мы будем провоцировать, нападать, ставить политиков в неудобное положение, прессинговать. Трепещите. Кто боится - пусть не приходит. Трусам в «Политбюро» не место.

Когда политики боятся сказать лишнее и стремятся лакировать действительность, кто-то должен задавать им острые вопросы и поднимать неудобные темы. Важно не замалчивать проблемы, а говорить о них вслух. В этом - миссия нового совместного проекта интернет-портала Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM».

Пресс-портрет
Алексеенко Петр Васильевич Депутат Псковского областного Собрания
Теги: #КПРФ #митинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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