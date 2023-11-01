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Политика

«Дневной дозор»: Нужно ли лишать депутатов мандатов за прогулы?

02.11.2023 16:30|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему лишения депутатов мандатов за прогулы. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

В Екатеринбурге планируют принять поправки в Устав города, которые подразумевают лишение депутатов Гордумы мандатов за прогулы. Меры будут применяться в случае отсутствия на заседаниях в течение полугода без уважительных причин. Сейчас в Уставе Екатеринбурга прописано 11 оснований для прекращения полномочий депутата, среди которых личное заявление, смерть, обвинительный приговор суда, отъезд на ПМЖ в другую страну.

Практика лишения мандатов парламентариев-прогульщиков уже существует. 1 ноября стало известно, что Госдума досрочно за прогулы лишила мандатов двух депутатов — Василия Власова от партии ЛДПР и Вадима Белоусова фракции «Справедливая Россия – За правду». Такое решение было принято впервые с 2016 года. Известно, что Власов «по 40 с лишним дней» не принимал участие в заседаниях комиссии по регламенту, хоть и посещал пленарные заседания. А Белоусов вообще не ходит в Госдуму. Он приговорен к десяти годам колонии за получение взятки в крупном размере, и его давно не могут найти правоохранительные органы.

Раньше в Псковской области были ситуации, когда некоторые депутаты прогуливали заседания регионального парламента. Но сейчас для областного Собрания это не актуальная проблема, кворум на сессиях или заседаниях комиссий и комитетов есть всегда. Чего не скажешь о сессиях городской думы Пскова – там все еще случаются казусы с отсутствием кворума.

Нужно ли лишать депутатов мандатов за прогулы в Псковской области? Поговорим об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Если гражданин решил заняться депутатской деятельностью и люди его поддержали, то он должен выполнять свои полномочия на высшем уровне весь срок, считает секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.

«Это не первый претендент, в других созывах подобные случаи были. За непосещение комитетов, комиссий, заседаний Государственной Думы лишали мандата. Я хотел бы сказать, что у нас это все прописано в законе о статусе сенатора Российской Федерации, депутата Государственной Думы. Что касается депутатов областных Собраний, то это должно проходить в рамках закона. Если депутаты посчитают необходимым, то такой закон можно принять и о статусе депутатов областных Собраний. Что касается личной точки зрения, действительно, мы наблюдаем за некоторыми депутатами, как они ведут активную работу, выборную кампанию непосредственно перед самими выборами, а потом они уходят в тень и свои полномочия как следует не выполняют. Даже избиратели не знают своего депутата, не видят его на своих округах. Когда все-таки делаешь выбор стать избранником граждан, то, конечно, необходимо всё отведенное время посвящать себя этой работе. Общественная работа зачастую основана на волонтерской основе. Эту работу необходимо продолжать. Хотелось бы, чтобы все депутаты исполняли свои полномочия если уж не на отлично, то на оценку "хорошо" точно».

Действующий регламент Псковского областного Собрания не предполагает возможности лишать депутата мандата за систематические прогулы, рассказал вице-спикер регионального парламента, председатель комиссии по вопросам депутатской деятельности и регламенту Виктор Остренко. Если такая инициатива появится в парламенте, то ее обязательно рассмотрят.

«Сегодня действующий регламент Псковского областного Собрания депутатов не предполагает процедуры лишения статуса действующего депутата на основании его систематических прогулов. Это дискуссионная тема, и она должна рассматриваться в разрезе конкретного законодательного органа субъекта. Я думаю, что если у нас такая инициатива будет, мы обязательно ее рассмотрим и в дальнейшем будем принимать коллегиальное решение».

В Псковской городской Думе ведется учет и анализ участия депутатов в сессиях и на заседаниях, рассказал председатель гордумы Александр Гончаренко. Более того, есть комиссия по депутатской этике. Он отметил: за последнее время не было ситуаций, чтобы кто-то систематично не являлся в думу без уважительной причины.

«Во-первых, эта норма у нас прописана в регламенте Псковской городской думы. Во-вторых, у нас соответствующий отдел, занимающийся обеспечением деятельности Псковской городской Думы, он ведет конкретный учет и анализ. Каждые полгода у меня на столе лежит справка о том, кто и сколько раз участвовал в работе комитетов, в которые человек записывался сам или в других комитетах, он имеет на это право. Сколько и по каким причинам отсутствовали на сессии. Все это у нас работает. Плюс ко всему у нас есть комиссия по депутатской этике, ее возглавляет Владимир Николаевич Воробьев. Если такая тема назревает, то мы ведем эту работу. За мой период, вот уже второй год пошел, пока еще прецедентов таких не было. Все это дело отслеживается, и если необходимость возникнет, будем разбираться. Но я сторонник того, что есть объективные факторы, когда человек не может, и бывают субъективные. В нашем регламенте прописано, что если депутат не может присутствовать на сессии, он меня уведомляет и говорит, по какой причине. А на комитете - председателя комитета. Поэтому у нас в этом плане все отработано, механизм работает».

Деятельность депутатов — это работа, поэтому возможность лишать их мандатов из-за прогулов необходима для всех регионов, уверен депутат Псковской гордумы Денис Иванов.

«Понятно, что есть разные моменты, но это работа. Если вы на работе полгода не появлялись, как вы думаете, надо вас увольнять или нет? Однозначно, да. Почему нет? Это такая же работа, как любая другая. Она общественная, даже если она бесплатная, человек обязан появляться. Избиратели доверили ему свой голос, чтобы депутат отстаивал его».

Тех депутатов, которые работают на профессиональной основе и получают зарплату от государства, можно лишать мандатов за неисполнение своих обязанностей, считает лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Псковском областном Собрании депутатов Олег Брячак. Но депутатов, работающих на освобожденной основе, лишать мандатов могут только избиратели.

«Есть два вида депутатов. Есть депутаты, которые работают на профессиональной основе, которые получают за свою работу денежное вознаграждение от государства. И есть депутаты, которые работают на освобожденной основе, которые денежного вознаграждения от государства не получают. Поэтому я считаю, что те депутаты, которые получают зарплату от государства, обязаны присутствовать на сессиях и выполнять свои депутатские обязанности в рамках тех договоренностей, которые у них зафиксированы в трудовом договоре. Но, что касается депутатов, которые работают на освобожденной основе, они, в принципе никому ничего, кроме своих избирателей, не должны. И если мы говорим об отзыве депутатского мандата, то депутатскими полномочиями депутата наделяет избиратель. Только избиратель, если по большому счету говорить, имеет право лишить его мандата. Это я имею в виду тех депутатов, которые не получают деньги от государства».

По мнению координатора Псковского реготделения ЛДПР, депутата Псковского областного Собрания Антона Минакова, законопроект, который позволит лишать депутатов мандатов за систематические прогулы, необходим во всех регионах страны. На его взгляд, даже для Псковской области такая мера актуальна.

«Я считаю, что данный законопроект необходим не только в Псковской области, но и во всех регионах страны. Я искренне убежден, что депутаты, которые не приходят на заседания комиссий, комитетов, сессий областного Собрания, не должны продолжать свои полномочия, поскольку непонятно, зачем тогда человек в принципе избирался. Более того, я считаю, что этот законопроект актуален для Псковской области, в том числе и потому, что, безусловно, не называя фамилий, но в Псковской области есть депутаты, которые не периодически, а систематически не посещают комитеты и сессии, по несколько раз подряд и без уважительной причины. Поэтому, безусловно, необходимо введение дополнительного законодательства, которое предусматривает передачу мандата другому человеку, если первый отказывается исполнять свои обязанности и полномочия депутата».

По словам первого секретаря Псковского обкома КПРФ, депутата Псковского областного Собрания Петра Алексеенко, в псковском парламенте нет злостных прогульщиков. К тому же в областном Собрании существует возможность передавать полномочия по доверенности в случае, если депутат отсутствует на заседании.

«У нас не такой многочисленный состав депутатов, 26, и каждый голос, как говорится, дорог. Но у нас принято такое положение, конечно, КПРФ в свое время проголосовала против него, когда можно передать полномочия по доверенности и голосовать другому депутату. Поэтому для нас это не актуально. Но, как я знаю, уже второй созыв у нас нет злостных прогульщиков. Обычно один-два человека отсутствуют, но по уважительным причинам. У нас сейчас приняли положение о Молодежном парламенте. Там четко прописано, у них два раза не пришел - все, вылетает. Но я думаю, что в целом в Госдуме нет такого, чтобы можно было передать полномочия и голосовать по доверенности. Там, действительно, важные обсуждаются вопросы, и это большая ответственность. Поэтому надо ответственно к этому делу подходить. Во фракции КПРФ таких злостных прогульщиков нет, потому что сама фракция строго смотрит и контролирует посещаемость. Поэтому я думаю, что, действительно, это правильно, чтобы за прогулы лишать полномочий».

Для Псковской области мера не актуальна, потому что явка парламентариев составляет 98-100%, утверждает председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов. Но если депутат систематически прогуливает заседания и не работает дистанционно, то он безразличен к своим избирателям.

«Могу сказать, что у нас эта мера не актуальна при сегодняшней работе депутатского корпуса. Практически всегда явка составляет почти 100%. Но если депутат более полугода не посещает сессии областного Собрания и не работает дистанционно, то он безразличен к своим избирателям. Это мое мнение».

Если депутат ведет себя безответственно: не посещает заседания, не работает в рамках комитетов и комиссий, не поддерживает связь со своими избирателями, то это означает, что он систематически не выполняет свои обязанности. И неважно, получает он зарплату за свою работу или нет, он так или иначе несет ответственность как перед государством, так и перед избирателями.

В Псковской области нет злостных депутатов-прогульщиков. Чаще всего любое отсутствие на сессии объясняется уважительной причиной. Но в случае, если дисциплина «поплывет», лучше предусмотреть законодательный механизм, который повысит уровень ответственности народных избранников и посещаемость парламента или думы.

Анастасия Сливинская

Пресс-портрет
Остренко Виктор Владимирович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Севастьянов Алексей Анатольевич Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению
Брячак Олег Михайлович Депутат Псковского областного Собрания Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Минаков Антон Александрович депутат Псковского областного Собрания Алексеенко Петр Васильевич Депутат Псковского областного Собрания
Иванов Денис Олегович Депутат Псковской городской Думы по округу №15 Гончаренко Александр Георгиевич Председатель Псковской городской Думы
Теги: #депутаты #Дневной дозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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