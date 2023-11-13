Политика

Рейтингомер: у кого из нас канализацию не прорывало?!

Категорически всех приветствую! Как всегда, в начале недели со своим субъективным мнением Господин Рейтингомер.

Действия и заявления политиков, чиновников, общественников и других публичных персон оцениваются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

-5 Андрей Павлик

Фото: газета «Плюсский край»

Самую низкую оценку минус пять получает глава администрации Плюссы Андрей Павлик за анекдотичную ситуацию, в которой, как в капле воды океан, отразилась вся немощность местного самоуправления. В райцентре упало дерево, из-за чего жители обратились в местную газету, а та - в администрацию Плюссы.

Фото: газета «Плюсский край»

Из пространного ответа чиновников следует, что, во-первых, в районе прошло рейтинговое голосование по благоустройству общественных пространств, во-вторых, в нем участвовали более тысячи человек, в-третьих, для голосования было предложено 2 объекта, в-четвертых, победителем стал сквер на улице Ленина, в-пятых, его отремонтируют, в т.ч. уберут деревья. И наконец, шестое - произойдет это нескоро, только в 2024-м. Как говорится, занавес!

-4 Петр Алексеенко

Минус четыре ставлю первому секретарю областного отделения КПРФ Петру Алексеенко. Коммунисты очень блекло отметили годовщину октябрьской революции в Пскове и муниципалитетах. Не то, чтобы я ожидал перфомансов и многолюдия, но картина на распространенных пресс-службой обкома фото и видео еще более унылая, чем можно было ожидать. Участников мероприятий можно пересчитать на пальцах, молодежи нет от слова «совсем», в целом КПРФ выглядит как партия пенсионеров, которые силятся объяснить, что все лучшее было в далеком и давно истлевшем прошлом, и в это прошлое нам всем следует вернуться.

-3 Юрий Семенов

Отрицательная оценка минус три достается главе Порховского района Юрию Семенову. Порхов на неделе оказался в федеральных топах новостей: из-за прорыва канализации перекрывали трассу Великий Новгород - Псков, под которой на глубине 4,5 метров проходит система центрального водоснабжения. Понятно, что это - ЧП и форс-мажор, но крайне обидно, что район прогремел на всю Россию, и, увы, оказался в центре внимания не с тем информационным поводом, о котором можно было бы мечтать.

-2 Наталья Ильина

Ранее я зарекался ставить отрицательные оценки ректору ПсковГУ Наталье Ильиной. Ей богу надоело - косяк на косяке, минус за минусом, никакого разнообразия. Но, как говаривал Сократ, истина дороже - так что пройти мимо очередного негативного инфоповода не могу. На минувшей неделе в соцсетях и Telegram-каналах распространились сообщения о возгорании в одном из корпусов универа. Как говорят, кнопка пожарной сигнализации не работала, а горение началось из-за замыкания... пожарного блока - такая вот грустная ирония судьбы. В общем, всё-то там не слава богу.

-1 Степан Парфенов

Отрицательную оценку минус один ставлю всё еще врио начальника областного управления информационной политики Степану Парфенову. Ранее чиновник объявил о том, что покидает должность, которую занимал около полугода и, объективно говоря, не справился с обязанностями. Теперь он ушел в отпуск - и пока непонятно, то ли ищет за пределами региона новое место работы, то ли, не найдя его, готов вернуться в Дом Советов.

0 Мария Соколова

Нейтральная оценка ноль по итогам минувшей неделе достается Марии Соколовой. Указом президента России она назначена судьей арбитражного суда Псковской области. В пятницу, 10 ноября, госпожа Соколова в торжественной обстановке принесла присягу и получила поздравления от коллег.

Смотрите также Судьей Арбитражного суда Псковской области назначена Мария Соколова

+1 Олег Брячак

Плюс один заработал депутат областного Собрания, лидер псковских эсеров Олег Брячак. В субботу реготделение «Справедливой России - За правду» провело конференцию, на которой подвело итоги работы и выбрало делегатов на партийный съезд. А в среду господин Брячак держал удар и отвечал на острые вопросы в рамках нового проекта ПЛН FM «Политбюро». К чести эсера, он не испугался, не спасовал и, что немаловажно, в прямом эфире своеобразно «популяризировал» вашего покорного слугу, выступая с критикой и «разоблачениями» рейтингомера.

+2 Марина Гаращенко

Плюс два получает руководитель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Так отмечаю ее открытую позицию в резонансной истории вокруг Себежской районной больницы. На неделе в СМИ распространилась информация о долгом отсутствии там горячего водоснабжения. Выводы и заключения сделаем позже, а сейчас обращаю внимание на то, что глава облздрава не отмалчивалась, оперативно реагировала, подписала приказ о проведении внеплановой проверки больницы и уже завтра вместе с вице-губернатором Верой Емельяновой будут работать на месте.

Смотрите также Региональные власти внепланово проверят Себежскую районную больницу

+3 Алексей Овсянников

Строчкой выше, на плюс три, расположился начальник областного управления МВД России Алексей Овсянников. Понятно, что дело тут не в профессиональном празднике, который отметили блюстители порядка, а в результатах их деятельности. Так, в Псковской области в 2023-м зафиксировано снижение общего количества преступлений, в том числе заметно сократилась уличная преступность, число убийств и покушений. Эти показатели отметил губернатор Михаил Ведерников на торжественном мероприятии по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.

Смотрите также Псковский губернатор отметил высокие показатели оперативно-служебной деятельности регионального УМВД

+4 Николай Козловский

Высокую положительную оценку плюс четыре ставлю главе Великих Лук Николаю Козловскому. В Москве на Поклонной горе муниципальному руководителю вручили медаль «За активную военно-патриотическую работу». Так отмечены жизненная позиция главы Великих Лук и его вклад в патриотическое воспитание молодежи. А в воскресенье Николай Николаевич отметил 70-летний юбилей, в связи с чем получил множество поздравлений, в которых отмечается его роль и статус одного из самых авторитетных политиков региона.

+5 Александр Борисов

Плюс пять заработал депутат Госдумы, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов. На минувшей неделе он активно работал в регионе, провел множество встреч, дал содержательное интервью «ПЛН FM», в качестве руководителя реготделения РВИО заключил ряд соглашений о сотрудничестве и совместно с Псковским музеем-заповедником провел к 80-летию освобождения региона круглый стол с участием широкого круга экспертов. По словам Александра Борисова, практика проведения таких встреч будет продолжена.

Смотрите также ПЛН-ТВ: Партнерство во имя исторической правды

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. Всем пока. Через неделю померяемся рейтингами снова.